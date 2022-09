Kinderen van Harry en Meghan heten nu officieel prins Archie en prinses Lilibet

Doordat prins Charles door het overlijden van Queen Elizabeth is toegetreden tot de Britse troon, krijgen de kinderen van de hertog en hertogin van Sussex nu misschien toch de titels die ze aanvankelijk werden geweigerd, maar er is wel een addertje onder het gras.

Prins Archie en prinses Lilibet

De 3-jarige zoon van Harry en Meghan, Archie Mountbatten-Windsor, heeft nu officieel het recht om een ​​prins te zijn, een titel die hem volgens Meghan in eerste instantie werd ontzegd. Dat zei ze in het spraakmakende interview van het koppel in 2021 met Oprah Winfrey. Ook hun 1-jarige dochter, Lilibet “Lili” Mountbatten-Windsor, zou nu de titel van prinses mogen aannemen.

De koninklijke protocollen

Volgens protocollen die in 1917 door koning George V zijn opgesteld, hebben de kleinkinderen van een soeverein namelijk automatisch recht op de titels van ZKH (Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid) en prins of prinses. Archie en Lilibet waren achterkleinkinderen van koningin Elizabeth II, wat betekende dat ze die titels toen (nog) niet automatisch erfden. Maar nu de zoon van Hare Majesteit, koning Charles, de troon heeft overgenomen, zijn ze kleinkinderen van een soeverein. Dat betekent dat Archie en Lilibet nu wel aanspraak kunnen maken op de titels. Maar dan moeten ze er natuurlijk wel voor kiezen deze titels te gebruiken.

Kinderen van William en Kate

Hoewel de kinderen van Harry’s broer, prins William en zijn vrouw Kate, ook achterkleinkinderen zijn van koningin Elizabeth III, kregen ze na hun geboorte wél gelijk al prins- en prinsestitels. Terwijl alleen hun eerstgeboren prins George als eerste achterkleinkind in aanmerking komt voor de opvolging van de troon. Maar nog voordat George geboren werd, gaf koningin Elizabeth patentbrieven uit waarin zij verklaarde dat de toekomstige kinderen van de hertog en hertogin van Cambridge wel al die titels zouden krijgen.

Geen titel voor Archie

De kinderen van Harry en Meghan zouden níet dezelfde behandeling hebben gekregen, wat één van de redenen is waarom ze een tijdje terug hun positie als senior werkende leden van de koninklijke familie hebben verlaten.

In maart 2021 beweerde Meghan in het interview met Oprah dat zij en Harry voor de geboorte van Archie te horen hadden gekregen dat hun zoon geen prins zou worden of een titel zou krijgen. Wat vooral een probleem was omdat hij zonder die titel geen beveiliging van het paleis zou krijgen. Op de vraag van Oprah of ze dacht dat de beslissing van het paleis iets met zijn ras te maken had, onthulde Meghan dat bepaalde leden van de koninklijke familie zich naar verluidt zorgen maakten over de huidskleur van hun zoon.

Het addertje

Hoewel Archie en Lilibet nu in aanmerking komen voor de titels (die ze eerst blijkbaar zijn geweigerd), komen ze misschien niet heel lang in aanmerking. Voorafgaand aan de dood van koningin Elizabeth zou de pas gekroonde koning Charles III hebben overwogen de koninklijke protocollen te wijzigen en de monarchie te beperken tot alleen directe erfgenamen van de troon. Als dit daadwerkelijk gebeurt, zouden Archie en Lilibet die onderscheidingen niet langer ontvangen. Kortom: het valt nog te bezien of Harry en Meghan de kans zullen grijpen om hun kinderen de titels prins en prinses te geven.

(Prinses) Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (roepnaam Lili) is vernoemd naar Queen Elizabeth en wijlen prinses Diana. Maar hoe komt de rest van de royals eigenlijk aan hun namen? Royaltyreporter Rick Evers legt uit:

Bron: The Guardian