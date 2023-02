Koning Charles (74) gaat voor het eerst in 45 jaar niet skiën om déze goede reden

De 74-jarige kersverse vorst heeft zijn tripje naar de sneeuw afgezegd. Charles is niet vies van een verbroken traditie hier en daar, maar over deze heeft hij wel heel goed nagedacht.

Charles gaat niet skiën

Er spelen namelijk meerdere factoren mee in dit besluit, schrijven de Britse kranten. Ten eerste wil Charles niet geblesseerd raken zo vlak voor de naderende kroning. Zo’n plechtig moment gaat je immers toch beter af zonder been in het gips.

Een imago-dingetje

Daarnaast siert bescheidenheid de mens, zo moet koning Charles gedacht hebben. Hij vindt het namelijk slecht ogen om te midden van een financiële crisis te gaan skiën en daar heeft hij ook wel een puntje. Sinds het overlijden van zijn moeder is Charles erg bezig met zijn imago en ‘opzichtig’ wil hij in ieder geval niet genoemd kunnen worden.

Werkbezoeken

Dan is er nog een overweging: de adviseurs van de koning zouden hem hebben ingefluisterd dat het beter is als zijn eerste buitenlandse reis als koning een werktrip is en geen vakantie. Nu hij het skireisje heeft gecanceld, zal dit het geval zijn. In maart gaat hij namelijk naar Frankrijk en Duitsland voor werkbezoeken.

De kroning

Op zaterdag 6 mei vindt de kroning van Charles plaats, een enorm belangrijk moment voor de 74-jarige royal. Hij wil er dan goed opstaan - en het liefst ook een beetje vitaal voor de dag komen. De grote vraag is alleen nog: wie mogen er allemaal bij zijn? Zouden zijn zoon Harry en schoondochter Meghan toch een uitnodiging krijgen? De meerderheid van de Britten vindt dat in ieder geval een goed idee.

Aan prins Charles’ relatie met prinses Diana en affaire met Camilla Parker Bowles, ging het nodige vooraf. Wist jij bijvoorbeeld dat Charles eerst een relatie had met Diana’s zus?

Bron: Dailymail