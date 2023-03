Koning Charles’ eerste officiële portret is onthuld en bevat déze subtiele boodschap

Het schilderij werd gemaakt door kunstenaar Alastair Barford. Hij voltooide het werk in slechts twee weken en zonder dat de vorst voor hem poseerde.

Leuke verwijzing in portret Charles

Barford bestudeerde de koning in plaats daarvan tijdens een receptie in Buckingham Palace vorige maand, een gelegenheid die in het teken stond van het behoud van de wereldwijde biodiversiteit. In lijn hiermee verwerkte Barford een subtiele verwijzing in het schilderij naar Charles’ activisme rondom de klimaatcrisis en duurzaamheid.

Goudkleurige armband

Barford schilderde aan Charles’ linkerpols namelijk de donkere armband met gouddraad, die hij tijdens de receptie cadeau kreeg van Domingo Peas, leider van de oorspronkelijke Amazone-bewoners. In onderstaande tweet is het portret opgenomen (klik erop om de volledige afbeelding, inclusief armband, te kunnen zien).

King Charles III :crown::gb::hearts:

New portrait commissioned by Illustrated London News for the Coronation Edition. Oil painting artist Alastair Barford pic.twitter.com/IP9TcmOiy2 — LunaB (@LunaB65353431) 28 maart 2023

Warm en gevoelig

Barford maakte het schilderij af met behulp van foto’s en schetsen. “Ik wilde zijn warmte en gevoeligheid vastleggen. De empathie die overkwam in zijn interacties met de mensen die hij ontmoette”, zegt hij daarover tegen Express. “Het was belangrijk dat ik een sympathieke uitdrukking vastlegde.”

Portret

De kunstenaar vond het een ‘angstaanjagende eer’ dat hij de opdracht kreeg om dit exclusieve portret van Charles te schilderen. “Het is een grote verantwoordelijkheid om een portret te maken van iemand die zoveel betekent voor zoveel mensen. Als je iemand schildert die je kent, verwerk je er bepaalde vooroordelen in. Hoewel ik de koning niet ken, is hij ons hele leven al een blijvende aanwezigheid. Het was dus een uitdaging om dit te combineren met het verzamelde referentiemateriaal.”

Eerder schilderde Barford het portret van wijlen koningin Elizabeth, om vast te leggen dat ze de langst regerende monarch werd.

Het nieuwe portret van koning Charles is te zien op de voorkant van The Illustrated Coronation Edition, die op donderdag 30 maart verschijnt.

Koning Charles is niet heel populair bij de Britse bevolking, in tegenstelling tot Diana. In onderstaande video zie je hoe hun huwelijk verliep.

Bron: Express.co.uk