Koning Charles en Camilla delen nieuw portret terwijl ze aftellen naar de kroning

Dat de twee er reikhalzend naar uitkijken, blijkt wel uit een nieuw portret dat het Britse koningshuis van ze heeft gedeeld. De foto is op het officiële Instagram-account van de Britse royals te zien en is gemaakt in de ‘Blue Drawing Room’ in Buckingham Palace. ‘Nog maar één week te gaan!’, zo staat er bij de foto.

De voorbereidingen voor de kroning lopen tot nu toe allesbehalve vlekkeloos. Zo was het voor koning Charles ontzettend moeilijk om artiesten te vinden die bereid waren om op te treden die dag en zou er ook het nodige gedoe zijn geweest rondom zijn outfit. En dan hebben we het nog niet eens over al het gedoe rondom de uitnodiging naar Harry en Meghan. Van Harry weten we inmiddels dat hij erbij zal zijn, maar Meghan zal die dag de grote afwezige zijn.

Bron: Instagram