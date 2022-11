Koning Charles en Camilla houden deze kersttradities van koningin Elizabeth in stand

De feestdagen zijn dit jaar extra belangrijk, omdat Charles zal beslissen hoe de koninklijke familie de kerstperiode viert.

Kerst in Sandringham House

In een persverklaring kondigde Buckingham Palace aan dat Charles en Camilla de feestdagen doorbrengen in Sandringham House, het huis waarvan koningin Elizabeth zo hield. De afgelopen twee jaar bracht de queen vanwege de pandemie de kerstdagen door in Windsor Castle, maar normaal gesproken was ze altijd in Sandringham. Ze heeft hier meer dan dertig keer kerst gevierd.

Uitgebreide lunch

Verder zal het koninklijk paar net als koningin Elizabeth de familie ontvangen voor een uitgebreide kerstlunch in Sandringham. Het belooft een bitterzoete gelegenheid te worden, want het is de eerste kerst zonder Charles’ darling mama.

Mis in St. Mary Magdalene Church

Fans van het Britse koningshuis kunnen op kerstochtend waarschijnlijk een glimp opvangen van de koninklijke familie. Er wordt verwacht dat de royals een mis bijwonen in de St. Mary Magdalene Church. Hoewel dit nog niet is bevestigd door Buckingham Palace, weten kenners dat dit een oude traditie is.

Bron: BBC