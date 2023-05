Koning Charles en koningin Camilla na kroning non-stop aan het ruziën

Prins Harry heeft zich de afgelopen jaren niet heel positief uitgelaten over zijn familie en dit zou dan ook de reden zijn dat Camilla hem liever niet bij de kroning had gezien. Charles koos er echter voor om zijn zoon wel uit te nodigen, tot groot ongenoegen van Camilla. Zij vindt dat zijn aanwezigheid alleen maar voor extra spanningen heeft gezorgd en ook afbreuk heeft gedaan aan de plechtigheid.

Geen tijd voor giftigheid

Prins William zou van tevoren ook al hebben uitgesproken dat hij niet blij was met de aanwezigheid van zijn broertje. “Camilla is het eens met prins William en vindt dat haar echtgenoot laf is geweest”, zo melden bronnen dichtbij de koninklijke familie in OK! Magazine en Marie Claire. “Charles had prins Harry en Meghan Markle moeten verbannen om te laten zien dat hun giftigheid niet getolereerd zou worden. Camilla denkt dat zijn beslissing hun populariteit heeft verzwakt.”

“Charles en Camilla zijn erg prikkelbaar”

Koning Charles wil niets weten van de kritiek van zijn vrouw. “Hij vindt haar gedrag storend en respectloos”, klinkt het over de koning, die het niet zou kunnen verdragen dat zijn gezag wordt bekritiseerd. “Hij is het zat dat mensen zijn beslissingen in twijfel trekken en hem ondermijnen.” De sfeer thuis zou inmiddels flink bekoeld zijn. “Charles en Camilla zijn erg prikkelbaar. Ze kunnen niet aan tafel zitten en eten zonder ruzie te maken en ze worden erg bitsig met het personeel.”

Toch lijkt het er niet op dat Camilla gaat toegeven. “Ze zal Harry nooit vergeven, dus er komen nog moeilijke dagen aan.”

Bron: Marie Claire, OK! Magazine