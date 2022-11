Koning Charles geeft royale kerstbonus aan personeel

Doe ons zo'n bonus maar!

Hulp in tijden van crisis

Met de kerstbonus, die afhankelijk is van het individuele inkomen van zijn personeel, wil Charles een helpende hand bieden in deze dure tijden. Een bron vertelt aan The Sun: “De koning gaat geld uit zijn eigen zak geven aan de werknemers die het minst verdienen, zodat ze in de huidige crisis toch nog een extraatje hebben. De koning is zich absoluut bewust van het feit dat mensen momenteel te maken hebben met hoge energierekeningen. Hij hoopt ze op deze manier te kunnen helpen.”

Uit eigen zak

De kerstbonus geldt voor alle medewerkers aan het hof en gaat Charles waarschijnlijk tienduizenden ponden kosten. Een deel van de bijdrage zal hij bekostigen vanuit zijn eigen inkomen.