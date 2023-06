Koning Charles heeft een heel lief cadeautje voor zijn jarige kleindochter Lilibet

Volgens Express wil Charles haar een cadeautje geven dat “ze zal gebruiken en van haar zal zijn.” Dat klinkt een beetje cryptisch, maar het is een op maat gemaakt ‘cubby-house.’ Het speelhuisje lijkt op het exemplaar dat queen Elizabeth (naar wie het meisje is vernoemd) en prinses Margaret hadden, toen zij klein waren. Dat is wel echt een héle lieve verrassing.

Tweede verjaardag

De dochter van prins Harry en Meghan viert zondag haar tweede verjaardag. Het prinsesje werd in 2021 geboren in Californië. Haar broertje Archie werd in 2019 in het Verenigd Koninkrijk geboren.

Vorig jaar vierde Lilibet haar verjaardag in Groot-Brittannië, het gezin vloog over voor het jubileum van koningin Elizabeth. Veel over Lilibets verjaardag is niet bekend, maar waarschijnlijk wordt haar tweede verjaardag thuis gevierd. Koning Charles stuurt het cadeautje dus naar alle waarschijnlijkheid op.

Bron: Express