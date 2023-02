Koning Charles hoopt op terugkeer van prins Harry: “Dat zou leuk zijn”

Journalisten weten inmiddels wel dat het geen zin heeft om de Britse royals te vragen naar prins Harry, maar een nieuwsgierige toeschouwer besloot vandaag alsnog een kansje te wagen. Terwijl Charles buiten liep, riep hij hem toe: ‘Breng Harry alsjeblieft terug’. Aan het antwoord dat Charles vervolgens geeft, is duidelijk op te maken dat hij hier voor open staat. “Dat zou leuk zijn!”, zo reageerde hij.

Kroning Charles

Het is nog altijd onduidelijk of prins Harry en zijn vrouw Meghan in mei bij de kroning van Charles aanwezig zijn. De relatie tussen Harry en de rest van de familie stond al op gespannen voet maar dat is verergerd sinds Harry’s memoires uitkwamen. In zijn boek vertelt de hertog van Sussex uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer prins William.

