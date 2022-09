Koning Charles III en prins William verrassen kilometers aan wachtende mensen met bezoek

Veel Britten willen zó graag afscheid nemen van ‘hun’ koningin, dat ze er zestien uur wachten voor over hebben. De rij richting de kist van koningin Elizabeth is in het laatste weekend voor haar begrafenis ruim 8 kilometer lang, en dat betekent voor het rouwende volk heel lang wachten. Gelukkig kwam er vandaag een lichtpuntje voor enkele van hen.

Charles en William bezoeken wachtenden Britten

Niemand minder dan de kersverse koning Charles III en zijn oudste zoon William besloten het publiek namelijk te verrassen. Tussen heel wat verplichtingen door besloten de twee onverwachts een bezoekje te brengen aan de rij die richting Westminster Hall loopt, waar de kist van Elizabeth tentoongesteld staat. Dat zorgde voor een glimlach op het gezicht van veel wachtenden. Charles en William bedankten een deel van de rij voor het eren van hun moeder en oma, waarop een luid applaus volgde. Veel mensen wilden een foto of video van het moment maken als herinnering, maar een omroeper adviseerde om ‘de telefoons weg te leggen en te genieten van het moment.’

16 uur wachten

De belangstelling voor de kist van Queen E is al dagen lang immens groot. Inmiddels is de wachttijd zelfs opgelopen tot ruim 16 uur, waardoor velen ook ‘s nachts met temperaturen onder de 10 graden Celsius moesten wachten. Tegen persbureau AP zei een wachtende het volgende: “Het was het waard. Ik zou naar het einde van de wereld willen wandelen voor mijn koningin.”

Bron: NOS