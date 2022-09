Koning Charles maakte in zijn speech déze subtiele verwijzing naar prinses Diana

Charles sloot zijn speech gisteravond af met een emotioneel dankwoord aan zijn moeder. “Tegen mijn darling mama wil ik zeggen: bedankt. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekent. Mogen engelen je in je rust toezingen.”

Prinses Diana

Hoewel het er op lijkt dat hij zich in deze laatste regels alleen tot zijn moeder richt, is dat volgens royaltyliefhebbers niet het geval. Tijdens de begrafenis van prinses Diana in 1997 werd namelijk het nummer ‘Song for Athene’ gespeeld, waarin de zin ‘May flights of angels sing thee to thy rest’ voorbij komt. Dat Charles er expliciet voor heeft gekozen om met deze zin zijn speech af te sluiten, is volgens kenners niet toevallig: hij zou dit hebben gedaan om de moeder van zijn kinderen te eren.

Bron: Dailymail