“Koning Charles neemt nog steeds zijn teddybeer mee op reis”

Het boek over de Britse koning komt 8 november uit.

Knuffelbeer van Koning Charles

Volgens de auteur heeft koning Charles de beer al van jongs af aan in bezit en neemt hij de knuffel altijd mee in zijn koffer als hij op reis gaat. Dat de beer erg dierbaar voor hem is, blijkt uit het feit dat niemand de knuffel zomaar mag repareren. “De enige persoon die de teddybeer van koning Charles heeft mogen repareren, is zijn kinderoppas, Mabel Anderson, met wie hij nog steeds een hechte band heeft”, schrijft Christopher, aldus Fox News.

Bijzondere eisen

Naast dat de beer iedere vakantie mee de koffer in moet, heeft de koning nog een paar eisen wanneer hij op reis gaat. Zo zou Charles met een op maat gemaakte toiletbril reizen en neemt hij een eigen chef-kok mee wanneer hij bij anderen op bezoek gaat. De chef-kok bereidt dan een apart maal voor de monarch. Tja, het blijft een koning…

Aan Koning Charles’ relatie met prinses Diana en affaire met Camilla Parker Bowles ging het nodige vooraf. Wist jij bijvoorbeeld dat Charles eerst een relatie had met Diana’s zus? In deze video hoor je er alles over:

Bron: Fox News