Koning Charles: “Overlijden van geliefde moeder is intens verdrietig”

“Tijdens deze periode van rouw en verandering weten mijn familie en ik ons gesteund door het respect en de diepe affectie die de koningin zo rijkelijk hebben omringd”, aldus Charles.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 september 2022

Per direct koning

Charles is door het overlijden van zijn moeder per direct koning geworden. Zijn vrouw Camilla wordt koningin-gemalin, een volwaardige koninklijke titel. Volgens het protocol moet hij vrijdag om 18.00 uur ‘s avonds zijn eerste speech als staatshoofd houden, maar het is nog niet bekend of daaraan wordt vastgehouden. Charles en Camilla blijven vannacht nog op het Balmoral Castle in Schotland. Vrijdag keren ze terug naar Londen.

Reactie premier Liz Truss

Premier Liz Truss, die dinsdag nog bij de koningin op bezoek was, zegt dat het land ‘vreselijk aangeslagen’ is door de dood van de koningin. “Door dik en dun gaf Elizabeth ons stabiliteit en kracht. Ze was het fundament waarop het moderne Verenigd Koninkrijk is gebouwd.” De premier betuigde ook haar steun aan koning Charles. “Het land moet samenkomen om hem te steunen en loyaal zijn.”

Reactie Oranjes

Het Nederlandse koningshuis heeft ook van zich laten horen. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd”, zeggen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix in een verklaring.