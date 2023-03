Koning Charles trekt huwelijkscadeau in: Frogmore Cottage is niet langer van prins Harry en Meghan

Meghan en Harry woonden na hun trouwdag zo’n zes maanden in Frogmore Cottage en verbouwden de woning voor maar liefst 2.4 miljoen pond. Deze kosten werden destijds doorberekend aan de belastingbetaler. Als het stel na een half jaar besluit de koninklijke familie te verlaten en naar de Verenigde Staten te verhuizen, betalen ze de verbouwkosten terug aan de Britse overheid.

Formeel uit huis gezet

Ondanks de verhuizing bleef de woning wel in hun bezit en het koppel verhuurde het de afgelopen jaren aan prinses Eugenie en haar gezin. Omdat de band tussen de Britse koninklijke familie en Harry en Meghan momenteel niet heel warm is, besloot koning Charles het huwelijkscadeau van zijn moeder terug te nemen. Hij zou het koppel formeel uit hun huis hebben gezet en de woning nu klaarmaken voor zijn broer, prins Andrew, en diens ex-vrouw Fergie, die ondanks hun breuk in 1992 nog altijd samenwonen.

Naar prins Andrew

De afgelopen jaren woonden Andrew en Fergie in Royal Lodge, een huis dat dichtbij Windsor Castle staat. Andrew zou slechts 250 pond per week aan huur betalen, maar zelfs dit zou hij niet meer kunnen opbrengen nadat koning Charles zijn jaarlijkse toelage van 250.000 pond stopzette. Als ‘goedmakertje’ zouden Andrew en Fergie nu hun intrek mogen nemen in Frogmore Cottage.

Bron: Skynews