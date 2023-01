Koningin Camilla draagt jas in trendkleur tijdens werkbezoek aan Bath

Très chic!

Royal Osteoporosis Society

Camilla ging woensdag langs bij een organisatie die ze goed kent. Ze bracht in het Engelse plaatsje Bath een bezoek aan de Royal Osteoporosis Society, de instelling waar zij totdat haar man Charles koning werd voorzitter van was. Daar ging de koningin-gemalin in gesprek met medewerkers, vrijwilligers en patiënten die lijden aan de botziekte.

Camilla was sinds 1997 betrokken bij de stichting. Zelf heeft ze de gevolgen van osteoporose van dichtbij meegemaakt. Zowel haar moeder als oma zijn overleden aan de aandoening die botten dunner en zwakker maakt.

Outfit

Naar de gelegenheid droeg Camilla een chocoladebruine trenchcoat die tot haar enkels komt. Hoe langer, hoe beter. Met haar outfit laat de grote liefde van koning Charles goed zien hoe je twee tinten bruin kunt combineren: onder haar jas draagt ze een lange, bruine rok.

Camilla aanwezig bij Royal Osteoporosis Society (2023) Beeld BrunoPress/PA Images

