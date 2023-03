Het mocht de stemming in Berlijn in elk geval niet drukken, want de sfeer in de stad was opgetogen door de komst van het koningspaar. Ze werden ontvangen door de Duitse president Frank-Walter Steinmeier en First Lady Elke Büdenbender. De eerste dag werd afgesloten met een diner in Slot Bellevue, waar ook Angela Merkel van de partij was.

Koningin Camilla schittert bij eerste staatsbezoek.

De sparkly look van koningin Camilla

Camilla droeg een zwarte jurk van Bruce Oldfield, met zilveren geborduurde blaadjes. Ze combineerde ‘m met de Greville Tiara met het honingraatmotief van Boucheron, die ze al veel vaker heeft gedragen. Het is haar go-to-kroon. Ze combineert het met een diamanten collier uit de collectie van wijlen koningin Elizabeth. Deze ketting was in 1947 een huwelijksgeschenk van de stad Londen aan The Queen, én een van haar favorieten.

Charles en Camilla lieten ook van zich horen op social media: ‘In aanloop naar ons eerste staatsbezoek aan Duitsland kijken we er erg naar uit om alle mensen te ontmoeten die dit land zo bijzonder maken. Het is een grote vreugde om de verdieping van de langdurige vriendschap tussen onze twee naties te kunnen voortzetten.’

