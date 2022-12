“Denk aan anderen tijdens de feestdagen”, staat op de omslag. In het begeleidende interview vertelt Camilla over haar werk voor SafeLives, een liefdadigheidsinstelling voor slachtoffers van huiselijk geweld. “Het werk van SafeLives gaat me zeer aan het hart. Ik had het voorrecht om veel mannen en vrouwen te ontmoeten die in permanente angst leefden. Hun verhalen achtervolgen me nog steeds.”

Koningin Camilla schittert op de cover van Good Housekeeping Beeld GOOD HOUSEKEEPING / HUGO BURNAND / TELEGRAPH MEDIA GROUP LIMITED 2022

Royal uitgave

Niet alleen de echtgenote van koning Charles, ook andere leden van de koninklijke familie staan in het blad. Het nummer bevat exclusieve interviews met onder meer Kate Middleton, prinses Anne en gravin Sophie.

Het is de eerste keer in haar nieuwe rol als koningin-gemalin dat Camilla een shoot voor een magazine doet. De laatste keer was in juli, toen ze gasthoofdredacteur was van een speciale editie van Country Life. De foto’s werden toen gemaakt door haar schoondochter, prinses Catherine.

Bron: ANP