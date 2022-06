Donderdag startte het jubileumweekend al met een drukke dag. Het begon met een koetsoptocht tijdens Trooping the Colour. Deze parade werd gevolgd door de bekende balkonscène. En de dag werd afgesloten met een ceremonie met lichtbakens. In de hoofdsteden van het Verenigd Koninkrijk werden meer dan 3.5000 lichten aangestoken.

Gezondheid Queen Elizabeth

Vanwege de gezondheid van de langst regerende koningin ter wereld wordt per dag gekeken welke activiteiten Elizabeth kan bijwonen. Zo liet Buckingham Palace donderdagavond weten dat queen Elizabeth de kerkdienst in St Paul’s Cathedral vrijdag niet zal bijwonen.

Elizabeth heeft mobiliteitsproblemen

In een officiële verklaring liet Buckingham Palace weten dat Elizabeth vrijdag niet aanwezig zal zijn bij de dankdienst ter ere van haar 70-jarig jubileum op de troon. “De Queen heeft erg genoten van de parade, maar ervoer wat ongemak. Daarom heeft Hare Majesteit met grote tegenzin beslist dat ze niet aanwezig zal zijn op de Nationale Thanksgiving-dienst in St Paul’s Cathedral.”

De koningin zou last hebben van mobiliteitsproblemen, waardoor ze slecht ter been is. Het was al bekend dat ze vanwege haar leeftijd niet bij álle festiviteiten aanwezig kon zijn, maar toch is het opvallend dat ze niet bij deze kerkdienst is. Eerder liet ze namelijk doorschemeren zeker de dankdienst bij te willen wonen.

Beacon-verlichtingsevenement in Windsor Castle

Ze blijft niet de hele dag afwezig, want vrijdagavond neemt ze nog wel deel aan het Beacon-verlichtingsevenement in Windsor Castle. “De queen wil iedereen bedanken die donderdag zo gedenkwaardig heeft gemaakt”, schrijft Buckingham Palace.

Komend weekend zijn er vanwege het jubileum overal in het Verenigd Koninkrijk nog allerlei festiviteiten.

Bron: The Guardian