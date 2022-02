Koningin Elizabeth brengt hondenparfum op de markt

Dit is al het zoveelste product dat koningin Elizabeth op de markt brengt. Zou ze het extra geld soms goed kunnen gebruiken (wij hinten hier op een zekere schikking getroffen door een zekere zoon)?

Hondenparfum van koningin Elizabeth

In de giftshop van het Sandringham-landgoed van de koningin kun je naast hondenshampoo straks ook hondenparfum kopen. De Happy hounds dog cologne kost net geen £ 10 (zo’n € 12). Voor die prijs ruikt je hond naar muskus en bergamot. Ook goed om te weten: de geur is unisex, dus geschikt voor zowel teefjes als reutjes. Daarbij zou de geur long-lasting zijn. Maar of het parfum ook bestand is tegen een duik in de sloot, rennen door modderige grasvelden en de geur van hondenbrokken?

Hoe veilig is hondenparfum?

En we betwijfelen ook of dierenartsen het een goed idee vinden dat we massaal parfum op onze viervoeters gaan spuiten. Je eigen parfum zou je vanwege de schadelijke ingrediënten zoals alcohol sowieso nooit op je hond moeten sprayen. Maar ook ‘diervriendelijk’ hondenparfum is niet per se aan te raden, omdat de natuurlijke geur van je hond veel kan zeggen over z’n gezondheid. Verbloem je eventuele stank, dan zie je misschien een infectie van z’n huid of oren over het hoofd. Hou het liever bij je hond af en toe wassen met een antibacteriële hondenshampoo. Verdwijnt de sterke of vieze geur niet, neem dan eens contact op met de dierenarts.

Heeft de Queen geld nodig?

Toch begrijpen we maar al te goed waarom koningin Elizabeth nog een product op de markt brengt. In een kleine twee maanden tijd bracht ze verschillende alcoholische versnaperingen uit en nu dus dit hondenparfum. Het lijkt net alsof de welvarende Queen wel een zakcentje kan gebruiken. En dat is natuurlijk ook zo!

Dokken voor zoon Andrew

Zoon Andrew heeft namelijk een schikking getroffen in de misbruikzaak die Virginia Giuffre heeft aangespannen. Dat kost ‘m £ 12 miljoen. Koningin Elizabeth mag naar verluidt voor een groot deel van deze kosten opdraaien. Tsja, dan moet je financieel creatief zijn, want daarvoor kun je natuurlijk eigenlijk niet in de pot van de belastingcenten grabbelen.

Bron: RTL Boulevard, verhuisdieren.nl