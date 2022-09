Koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden

Eerder vandaag liet Buckingham Palace al doorschemeren dat het niet goed ging met de koningin. In een verklaring stond dat artsen zich zorgen maakten over Elizabeth en ze onder medisch toezicht stond. ‘Na verdere evaluatie vanochtend maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid van hare majesteit en houden haar onder medisch toezicht’, zo stond er in het officiële bericht dat naar buiten werd gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk is in diepe rouw. Een terugblik op het leven van de toegewijde Queen, met een lach en een traan.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 september 2022

Vroegere jaren

Elizabeth wordt op 21 april 1926 geboren, als dochter van Queen Elizabeth The Queen Mother en George VI. Ze heeft één zus, genaamd Margaret Windsor. Bij haar geboorte lijkt het nog onwaarschijnlijk dat ze ooit koningin zal worden. Op dat moment zit haar grootvader George V namelijk op de troon en na zijn dood in 1936 wordt hij opgevolgd door de oom van Elizabeth, Edward VIII. Edward doet echter snel afstand van de troon, omdat hij anders niet kan trouwen met zijn Amerikaanse verloofde Wallis Simpson. Dit betekent dat Elizabeths vader de volgende in de lijn is en vanaf dat moment door het leven gaat als koning George VI.

Wist jij dat koningin Elizabeth ook een grote dierenvriend was? En dat ze geen rijbewijs had maar desondanks wel gewoon auto reed? Hier lees je 10 verrassende feitjes over de wijlen Queen.

Elizabeth met haar corgi's Dookie and Jane in 1936 Beeld Getty Images

Huwelijk prins Philip

Elizabeth was slechts 8 jaar toen ze prins Philip voor het eerst tegen het lijf liep. Een aantal jaar later, toen zij 13 jaar was en prins Philip 18, kwamen ze elkaar opnieuw tegen. De twee ontwikkelden een vriendschap en hielden in de jaren daarna contact met elkaar. In de zomer van 1946 sloeg de vonk over en vroeg Philip Elizabeth om haar hand. Het huwelijk is niet helemaal zonder controverse, want Philip heeft op dat moment weinig financiële middelen, is niet in Engeland geboren en twee van zijn zussen zijn getrouwd met nazi’s. Zijn zussen mogen uiteindelijk ook niet bij het huwelijk zijn.

20 november 1947: het huwelijk van koningin Elizabeth II en prins Philip Beeld Corbis via Getty Images

Plotseling koningin

Elizabeth en Philip kunnen niet heel lang in alle rust van elkaar genieten, want op 6 februari 1952 komt de vader van Elizabeth te overlijden aan de gevolgen van longkanker. Hierdoor wordt Elizabeth, dan slechts 25 jaar, plotseling koningin. Omdat het Britse koningshuis rekening houdt met een rouwperiode, wordt Elizabeth niet meteen gekroond. In de 16 maanden erna wordt haar kroning tot in de puntjes voorbereid. Uiteindelijk reizen er maar liefst 3 miljoen mensen af voor het bijzondere evenement in Londen. Ook in Nederland wordt het evenement uitgezonden en kunnen de kijkers genieten van alle pracht en praal.

Portretfoto van kersverse koningin Elizabeth II Beeld Bettmann Archive

Gelukkig huwelijk

Het huwelijk tussen de twee was volgens insiders altijd gelukkig. Elizabeth en Philip waren naar verluidt dol op elkaar en Philip deelt in een toespraak op hun 50ste huwelijksjubileum nog hét geheim van hun huwelijk. “De belangrijkste les die we hebben geleerd, is dat tolerantie het enige essentiële ingrediënt is van elk gelukkig huwelijk”, zo vertelt hij destijds. “Het is misschien niet zo belangrijk als het goed gaat, maar het is absoluut noodzakelijk als het moeilijk wordt – en je kunt van mij aannemen dat de koningin tolerantie in overvloed heeft.” Ook Elizabeth gaf Philip de nodige complimenten tijdens deze feestelijke dag. “Hij is iemand die niet graag complimenten krijgt, maar ik ga toch zeggen dat hij al die jaren mijn kracht is geweest, en dat ik, en onze hele familie, en dit land en vele andere landen, hem meer verschuldigd zijn dan hij ooit zou claimen, of wij ooit zullen weten.”

De Queen en haar grote liefde, prins Philip Beeld Tim Graham/Getty Images

Deuk in imago

Elizabeth en Philip krijgen vier kinderen, van wie prins Charles de troonopvolger wordt. Charles stapt in 1981 met de dan pas 19-jarige Diana in het huwelijksbootje. Deze gebeurtenis heeft een grote invloed op de publieke opinie over koningin Elizabeth. Haar imago loopt namelijk een grote deuk op in de periode na het overlijden van prinses Diana. Terwijl het land in diepe rouw is, duurt het dagen voordat Elizabeth met een reactie komt. Ook wordt de koninklijke vlag niet halfstok gehangen. Elizabeth krijgt in die periode het verwijt een ijskonijn te zijn.

Elizabeth en Philip met zoons Charles en Andrew en dochter Anne Beeld Bettmann Archive

Lieve oma en overgrootmoeder

In de jaren 2000 lijkt haar imago weer een boost te krijgen. Elizabeth wordt gezien als een toegewijde oma voor haar kleinzoons prins William en prins Harry en is volgens William een onmisbare steun tijdens de voorbereidingen van zijn huwelijk met Kate Middleton. Daarnaast zou Elizabeth ook een lieve overgrootmoeder zijn voor haar achterkleinkinderen.

Koningin Elizabeth en haar kleinzoon prins Louis Beeld Getty Images

Afscheid van Harry en Meghan

Maar dan breekt er een pittige tijd aan voor Elizabeth, zowel emotioneel als zakelijk. Het Britse koningshuis staat in januari 2020 op zijn kop wanneer prins Harry en zijn echtgenoot Meghan afstand nemen van hun koninklijke titels. Hoewel het koppel koningin Elizabeth niet heeft ingelicht over deze keuze, laten ze in een verklaring wel weten dat ze haar altijd blijven steunen. ‘Na maanden van reflectie en interne discussie hebben we ervoor gekozen om dit jaar een verandering in te zetten naar een nieuwe rol binnen de koninklijke familie. We hebben de intentie om ons terug te trekken als ‘senior’ leden van de koninklijke familie en financieel onafhankelijk te worden, maar we blijven Hare Majesteit de koningin steunen.’

Meghan Markle en koningin Elizabeth hebben een onderonsje Beeld Getty Images

Interview met Oprah Winfrey

Een jaar later ontstaat er wederom onrust in het Britse koningshuis. In maart 2021 geven prins Harry en Meghan een openhartig interview aan Oprah Winfrey, waarin ze schokkende uitspraken doen. Zo deelt Meghan dat het tijdens de zwangerschap van Archie erg slecht ging met haar mentale gezondheid. Ook vertelt ze dat toen ze zwanger van hem was, er verschillende gesprekken zijn geweest over zijn huidskleur. Volgens haar was het koningshuis bezorgd over hoe donker zijn huidskleur zou worden.

Reactie koningin Elizabeth

In een verklaring reageert koningin Elizabeth op deze aantijgingen: ‘De zaken die worden aangehaald, in het bijzonder die over ras, zijn verontrustend. Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden de zorgen zeer serieus genomen en in de privésfeer door de familie geadresseerd.’ Verder laat ze weten dat zowel Meghan als Harry en hun zoontje Archie altijd ‘zeer geliefde leden van de familie blijven’.

Britse kranten na statement koningin Elizabeth Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Grote klap

In 2021 krijgt Elizabeth wederom een flinke klap te verwerken. Een groot verlies. Haar man, prins Philip, overlijdt op 9 april op 99-jarige leeftijd. Omdat de coronapandemie destijds nog volop gaande is, moet Elizabeth tijdens de begrafenis in haar eentje zitten. De schrijnende beelden gaan de hele wereld over. Prins Andrew, haar zoon, laat dan ook weten dat de dood van Philip een ‘enorme leegte’ bij haar achterlaat.

Getty Images Beeld Getty Images

Platina jubileum

In juni 2022 viert koningin Elizabeth haar platina jubileum. De Queen zit dan 70 (!) jaar op de troon en is daarmee de langst regerende vorst ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Londen wordt het jubileum groots gevierd. Het feestweekend wordt afgetrapt met de jaarlijkse Trooping the Colour-parade en de bekende balkonscène. Ook vindt er een Thanksgiving-dienst in de St. Paul’s kathedraal plaats, maar de koningin kan hier vanwege haar gezondheid niet bij aanwezig zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Royal Family (@theroyalfamily) op 8 Sep 2022 om 7:33 PDT

De laatste daad van koningin Elizabeth

Elizabeth verricht afgelopen dinsdag, 6 september, haar laatste daad voor het land. De koningin benoemt politicus Liz Truss tot premier. Tijdens dit officiële moment valt het de Britten vooral op dat hun Queen last heeft van paarse handen en dat ze een wandelstok nodig heeft om stabiel te blijven staan.

Koningin Elizabeth en Liz Truss Beeld Getty Images

En vandaag, 8 september 2022, gaat dus de geschiedenisboeken in als de dag waarop koning Elizabeth II haar laatste adem uitblies. London Bridge is down.

Queen Elizabeth was de koningin van de tradities. Die bezorgden haar warme, bijzondere herinneringen om voor altijd te koesteren:

Bron: Andere Tijden, Oprah, NBC News