Op de foto staat de queen met twee van haar paarden, genaamd Bybeck Katie en Bybeck Nightingale. Het kiekje is vorige maand gemaakt bij Windsor Castle.

Elizabeth 96 jaar

Elizabeth is gek op paarden. Ze laat al 60 jaar paarden voor de rensport kweken.

Naast haar liefde voor paarden valt op de foto nog iets anders op: de lengte van de koningin. Volgens kenners worden fellpony’s namelijk niet hoger dan 1.42 meter (schoft- of schouderhoogte). Toch lijkt de koningin vrij klein tussen de twee paarden.

Viering

De koningin viert haar verjaardag in Sandringham, het landgoed in Norfolk waar prins Philip tijdens zijn laatste levensjaren verbleef. Deze week is ze daar vanaf Windsor Castle per helikopter naartoe gevlogen. Familie en vrienden zullen haar daar bezoeken.

Cadeautje: een eigen Barbiepop

De koningin krijgt ook cadeaus. Fabrikant Mattel geeft een bijzonder presentje: een eigen Barbiepop. Het is een exemplaar met ivoorkleurige jurk en blauwe sjerp met daarop de onderscheidingen die haar vader George VI en grootvader George V kregen. Ook draagt de pop de tiara die de koningin droeg op haar huwelijk met Philip. De Barbiepop van Elizabeth kost € 69. Bekijk 'm hier.

Saluutschoten

Traditiegetrouw wordt Elizabeth ook dit jaar getrakteerd op saluutschoten: 41 saluutschoten vanuit Hyde Park, 21 schoten vanuit Windsor Great Park en 62 saluutschoten vanuit de Tower of London.

Juni

Het Britse volk viert de verjaardag van de koningin pas in juni. Dan wordt er een enorme parade gehouden, waar honderden soldaten aan meedoen. Waarom niet in april? Dat is jaren geleden zo besloten door haar overgrootvader Edvard VII. Hij was in november jarig, maar vierde dat liever in juni.

Bron: Instagram