Koningin Elizabeth wilde dat Kate een andere baan zocht

Dat is te lezen in de nieuwe biografie Kate: the future queen, die binnenkort verschijnt in het Verenigd Koninkrijk.

Luxeleventje

Voordat Kate William ontmoette, werkte ze parttime als accessoire-inkoper voor een luxe merk. Daarnaast werd ze overal gespot met de latere kroonprins, waardoor al snel het idee bestond dat ze een ‘luxeleventje’ leidde. En dat viel niet in goede aarde bij koningin Elizabeth.

Koningin van Mustique

Met name de vele tripjes naar de Cariben konden op veel kritiek rekenen. “Als ze niet bij William in Balmoral was, dan was het stel aan het skiën of op vakantie op het eiland Mustique”, schrijft auteur Katie Nicholl in het boek. ‘Kate was er zo vaak dat de pers haar ‘koningin van Mustique’ noemde, een titel die eerder toebehoorde aan prinses Margaret.’

Fatsoenlijke baan

Volgens het boek vond koningin Elizabeth zulke vertoningen van rijkdom ‘wansmakelijk’. “Terwijl de rest van de wereld speculeerde over de verloving tussen William en Kate, vond de koningin dat die aankondiging moest worden uitgesteld totdat Kate een echte carrière had”, zo valt te lezen.

Wat die carrière dan moest inhouden? In ieder geval ‘een fatsoenlijke baan’. “Voortdurend van het ene vijfsterrenhotel naar het andere vliegen past niet bij een jonge vrouw die voorbestemd is om ooit koningin te worden.”

Vriendschap

Later blijkt het overigens helemaal goed gekomen tussen de twee. Eerder vertelde een bron aan US Weekly dat de twee een diepe vriendschap ontwikkelden nadat William en Kate verhuisden naar Kensington Palace, dat op loopafstand ligt van Buckingham Palace.

