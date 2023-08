Koninklijk cadeautje: koning Charles geeft William en Kate er een paar titels bij

En ze zijn niet de enige. In totaal kregen negen royals nieuwe titels.

William en Kates nieuwe titels

Het gaat hier om militaire titels, welteverstaan. De militaire benoemingen binnen de koninklijke familie zijn namelijk flink op de schop gegooid. Dit is allemaal nog een nasleep van het overlijden van koningin Elizabeth, een jaar geleden. Een nieuwe koning zorgt een jaar na dato nog steeds voor een boel veranderingen binnen het koningshuis.

Hele mond vol

Zo is Kate benoemd tot – hou je vast – Commodore-in-Chief van de Fleet Air Arm, Colonel-in-Chief van de 1st The Queen’s Dragoon Guards en Koninklijk Eervolle Air Commodore van Royal Air Force Coningsby. Ja, dat is een hele mond vol. Hoewel je een spiekbriefje nodig hebt om deze titels te onthouden, is Kate er naar verluidt maar wat blij mee. Dat heeft alles te maken met haar grootvader Peter, die Royal Air Force-piloot was. In 1962 heeft hij nog samen met prins Philip gediend.

Prins William heeft er ook zulke lange titels bij, namelijk die van Colonel-in-Chief van The Mercian Regiment, Colonel-in-Chief van The Army Air Corps en Koninklijk Eervolle Air Commodore van RAF Valley. William werkte eerder al als zoek- en reddingspiloot in de Royal Air Force. Ook prinses Anne, Sophie en Edward van Edinburgh en Richard en Birgitte, de Duke en Duchess of Gloucester, kregen nieuwe titels. Evenals Charles en Camilla zelf.

Kritiek

William en Kate delen vandaag een video op Instagram, waarbij ze schrijven het een eer te vinden deze militaire instanties te mogen dienen. Hoewel er veel felicitaties bij de video verschijnen, is er ook kritiek. ‘Waarom moeten we ze feliciteren? Ze hebben helemaal niks gedaan voor deze titels’, wordt er geschreven. Daar reageert een andere volger dan weer op hilarische wijze op: ‘Ach, we feliciteren vaders ook als er een kind is geboren.’ Zo is het maar net!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) op 11 Aug 2023 om 7:27 PDT

In een tijd waarin veel mensen met duurzaamheid bezig zijn wordt er natuurlijk ook gekeken naar de kleding van de royals. Een prinses die vooral veel van hetzelfde in haar kledingkast heeft hangen, is Catherine. Royaltyvlogger Josine laat een aantal voorbeelden zien:

Bron: Instagram @princeandprincessofwales