Koninklijke kiekjes: prins George weet dat hij koning wordt (maar mag eerst nog kind zijn)

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag blaast prins George tien kaarsjes uit op een doodgewone, door mama Kate gemaakte, taart. Hoe anders is zijn leven dan dat van zijn leeftijdsgenootjes?

Rond zijn zevende verjaardag kwam het hoge woord eruit en vertelden papa William en mama Kate hem dat hij ooit koning van Engeland zou worden. Maar zij zijn vastberaden om George, én zijn zusje Charlotte (8) en broertje Louis (5) een zo normaal mogelijke jeugd te geven, met slechts een vleugje royal dienst. Vandaag wordt George tien en dat wordt thuis op Adelaide Cottage gevierd met huisgemaakte taart en een feestje met klasgenootjes. Maar de toekomst prikt wel al steeds vaker door de oase van rust in Windsor.

Op naar de kostschool?

In juni bijvoorbeeld, toen George met zijn beide ouders werd gespot bij de nabijgelegen kostschool Eton. Dezelfde school waar William en Harry hun middelbare schooltijd doorbrachten. Voor hen was dat niets nieuws: ook hun basisschool was al een kostschool. George daarentegen zit gewoon met zijn broertje en zusje op een onafhankelijke school dicht bij huis.

Daar mag hij tot zijn dertiende blijven, maar mocht hij straks naar Eton willen, dan moet die beslissing vóór zijn tiende verjaardag worden genomen. Dus ging de koninklijke familie even kijken. Als troonopvolger is ‘we zien later wel’ er niet bij. En George zou het slechter kunnen treffen dan Eton.

Zijn vader William ging daar als eerste van de familie naartoe, gedreven door prinses Diana die haar zonen niet à la prins Charles en prins Philip naar een strenge kostschool in Schotland wilde hebben. Het kostschoolleven hoort in Groot-Brittannië nou eenmaal een beetje erbij, maar Eton ligt op slechts vijf kilometer van huis.

Gewoon ‘George’

Op schooldagen is George ‘gewoon George’, door klasgenoten kennelijk vaak PG genoemd (Prince George). Dan merkt hij weinig van zijn lotsbestemming. Eigenlijk zijn er maar een paar momenten, waarop hij écht van het koninklijke leven heeft kunnen proeven. In wat mildere vorm tijdens de bruiloft van ome Harry en tante Meghan en het jaarlijkse balkonmoment, tijdens Trooping The Colour (zeg maar de Britse Koningsdag).

Ernstigere vormen nam het aan bij de begrafenis van Queen Elizabeth, waarbij George en Charlotte achter de kist Westminster Abbey inliepen. En natuurlijk bij de kroning van opa Charles, waar George optrad als hulpje en van heel dichtbij kon zien wat hem ooit te wachten staat.

De tribune op

Maar écht royal taken heeft de jonge prins natuurlijk nog niet. Hij gaat wel eens ergens mee naartoe met zijn ouders (een rode loper hier, een vrijwilligersmiddag daar), maar daarbij wordt hij ver van vragende journalisten gehouden.

Ook zien we zien hem regelmatig plaatsnemen op de tribune van een sportevenement (van Wimbledon tot rugby en voetbal). Dat vindt hij leuk om te doen én het is een uitstekende manier om een beetje te wennen aan de vele ogen die zijn hele leven op hem gericht zullen zijn.

Het is dan ook geen toeval dat Will en Kate hun oudste juist op dit soort momenten meenemen. Hij kan een beetje wennen, landgenoten zien hun toekomstige vorst weer even en het helpt tegelijk zijn privéleven een beetje te beschermen.

Nooit in zijn normale kloffie

Dat is ook precies waarom je George op dit soort momenten vaak stijfjes in pak ziet. De korte broekjes met hoge sokken zijn inmiddels wel echt passé (naar eeuwenoud gebruik is dat iets voor jongetjes onder de acht uit de upper class), maar mooi niet dat we George in zijn normale kloffie op de tribune zien. De reden: hem zo onherkenbaar mogelijk houden als hij wél gewoon lekker out and about is.

En dat is hij vaak, al helemaal sinds het gezin in de zomer van 2022 naar het platteland van Windsor verhuisde. Ze wonen er bescheiden, in een huis met vier slaapkamers. Gaan gewoon lekker naar tennis. Koken en bakken met mama, die ze zelf naar school rijdt. Ravotten in de tuin met papa. En zijn vooral heel veel buiten.

Of zoals een paleisinsider zich vorige week liet ontvallen tegen People Magazine: “George ervaart nu uit de eerste hand hoe het is om een royal te zijn. Maar ook hoe het is om een normaal jongetje te zijn.”