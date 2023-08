Koninklijke kiekjes: prinses Anne (vandaag 73) de toegewijde tegenpool van koning Charles

Qua persoonlijkheid hadden ze niet verschillender kunnen zijn. Hij de gevoelige en filosofische prins. Zij de stoere en down to earth nummer twee, vaak gezien als een kopie van haar vader prins Philip. Toch is de band tussen koning Charles en zusje prinses Anne altijd goed geweest. Of nou ja: in ieder geval sinds Philip en Elizabeth haar bokshandschoenen afpakten.

Ansichtkaart van koning Charles en prinses Anne, 24 oktober 1952. Beeld Royal Trust Collection / Marcus Adams

De prins en prinses hadden ooit allebei bokshandschoenen gekregen, omdat ze zoveel ruzie maakten en hun ouders hoopten dat ze zo een uitlaatklep zouden vinden. Hij om zichzelf te verdedigen, zij om te leren dat je eerlijk moet vechten. Maar het liep volgens de paleislegende de spuigaten uit. Gelukkig vonden de twee elkaar na de puberteit steeds leuker.

Prinses Anne en koning Charles tijdens een familie fotoshoot, Norfolk England 1970. Beeld Bettmann Archive/Getty Images

Tegelijk in scheiding

Ze maakten dan ook nogal wat mee samen. Vooral het stuklopen van hun huwelijken zou de band hebben versterkt. Anne scheidde in 1992 van Mark Philips en in diezelfde jaren raakte Charles natuurlijk ook verwikkeld in een ingewikkelde scheiding, waarbij Camilla betrokken was. Tel daarbij op dat koningin Elizabeth het heel moeilijk vond dat haar kinderen überhaupt gingen scheiden, en je snapt dat het een band schept.

Maar er gebeurde ook veel waardoor Anne en Charles makkelijk verder uit elkaar hadden kunnen groeien. Zij had geen lotsbestemming, zoals hij. Zakte van derde in de lijn der troonopvolging naar plek zeventien (anno 2023). Ze heeft officieel geen raadgevende rol binnen het koningshuis, ook niet toen haar broer op 8 september 2022 koning Charles werd. Die eer valt aan de zogenaamde counsellors of state, op dat moment de echtgenoot van de koning en zijn eerste vier troonopvolgers.

Koning Charles en prinses Anne tijdens de eerste dag van de Royal Ascot, 2012. Beeld UK Press via Getty Images

Raad en vooral ook daad

Dat moest anders, wist Charles ook. In november liet hij de wet aanpassen zodat prins Andrew en prins Harry (die niet meer voor het koningshuis werken) vervangen konden worden door prinses Anne en prins Edward, hun jongste broertje. Praktisch, want er is veel werk te doen. Maar volgens velen ook een diepe buiging naar zus Anne, die altijd met raad en vooral ook daad voor hem klaar heeft gestaan.

Anne steunde hem in zijn keuze voor Camilla. En meer dan dat: zij werkte haar hele leven onvermoeibaar hard voor haar familie. Anne staat niet voor niets te boek als de hardstwerkende royal ter wereld, met honderden openbare momenten per jaar, zelfs meer dan haar broer (voor hij koning werd dan).

In een documentaire rondom haar zeventigste verjaardag zei dochter Zara Philips op de vraag of haar moeder het wel eens rustiger aan wil gaan doen: “Succes daarmee. Dat hebben we weleens geprobeerd en was altijd een héél kort gesprek.”

Een heilige vakantie

Rond haar verjaardag maakt ze wél altijd even pas op de plaats, met tweede echtgenoot Tim Laurence aan haar zijde, op hun jacht Ballochbuie ergens in Schotse wateren. Dat is een heilige vakantie. Verder werkt Anne altijd door, gewoontedier dat ze is.

Prinses Anne, 1980. Beeld Royal Trust Collection / Jane Bown

Dat doet ze met hetzelfde beroemde kapsel dat ze al sinds haar achttiende heeft. En vaak zelfs in kleding die al dertig, veertig jaar in haar kast hangt. Van de opsmuk is ze niet zo. Toen ze een belangrijke rol toebedeeld kreeg bij de kroning van Charles, zei ze vol zelfspot: “Natuurlijk zei ik ‘ja’. Niet in de laatste plaats, omdat het mijn jurkenprobleem oploste.”

Prinses Anne, 1988. Beeld Tim Graham Photo Library via Getty Images

‘De beste koning die we nooit zullen hebben’

Er zal niet veel veranderen aan hoe Anne naar buiten treedt namens de Windsors. Achter de schermen zal ze wél belangrijker worden, menen velen. Als vaste ‘luitenant’ van de koning, krijgt ze meer invloed in hoe het koningshuis beweegt nu moeder Elizabeth er niet meer is en er een nieuw normaal komt.

“Charles beloont Anne voor haar loyaliteit en de oneindige devotie die ze heeft voor haar familie”, stelt een paleisbron. “Anne heeft geen ego”, aldus royal correspondent Valentine Low. “Ze weet wat haar te doen staat en doet het gewoon.”

En gelukkig maar, schrijft Tina Brown in haar sappige boek The palace papers. Zonder Anne geen royal house. “In paleiskringen zijn velen van mening dat Anne de beste koning is die we nooit zullen hebben.”