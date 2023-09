Koninklijke kiekjes: queen Elizabeth is er, een jaar na haar overlijden, nog steeds een beetje bij

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag is het exact een jaar geleden dat koningin Elizabeth II overleed en blikken we terug op de vele eerbetonen van haar familie in het afgelopen jaar.

Claudia Witteveen ANP

De hele wereld leek even stil te staan toen op 8 september 2022 rond half acht ’s avonds Nederlandse tijd bekend werd dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral was overleden. Sindsdien werden er overal eerbetonen uit de grond gestampt voor de koningin. Het meest treffend zijn toch wel die van haar naaste familie, die in het afgelopen jaar keer op keer liet zien dat Elizabeth nooit ver uit hun gedachten is. Een overzicht.

September: Charles’ werkplek

De Red Box is beroemd en berucht tot ver buiten Groot-Brittannië. Het is een kist vol paperassen die de vorst dient in te zien. Charles poseerde er op 23 september voor het eerst mee op het royal family-Instagramaccount en liet voor het eerst zijn nieuwe werkplek zien. Met vlakbij een zwart-witfoto van zijn ouders.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Royal Family (@theroyalfamily) op 7 Sep 2023 om 1:40 PDT

Oktober: duizenden beertjes Paddington

In de dagen na haar dood werden bij Buckingham Palace en de andere paleizen duizenden beertjes Paddington achtergelaten voor queen Elizabeth, die rondom haar Platinum Jubilee een filmpje met het geliefde beertje opnam dat natuurlijk hartstikke viral ging.

In oktober poseerde koningin Camilla met de beren, die via een stichting werden uitgedeeld onder kinderen die het moeilijk hebben.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Royal Family (@theroyalfamily) op 7 Sep 2023 om 1:45 PDT

November: een dubbel eerbetoon

Tijdens het eerste staatsbanket van koning Charles droeg koningin Camilla een tiara van wijlen haar schoonmoeder én een hangertje met een foto van een jonge Queen Elizabeth.

Koningin Camilla met een tiara van haar schoonmoeder én een hangertje met een foto van een jonge queen Elizabeth, 22 november 2022. Beeld Getty Images

December: Catherine houdt de kerstgedachte in leven

Voor het tweede jaar op rij organiseert prinses Catherine een kerstconcert: Royal carols: together at christmas. Ze spreekt over de band die de koningin had met de feestdagen.

“Hare Majesteit laat een enorme nalatenschap achter, eentje die velen heeft geïnspireerd. Kerst had een bijzondere plek in haar hart als een tijd waarin mensen samenkomen en we herinnerd worden aan het belang van geloof, vriendschappen en familie, en om empathie en compassie te tonen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) op 7 Sep 2023 om 1:47 PDT

Kerst: zo dichtbij…

Zijn allereerste kersttoespraak spreekt koning Charles uit vanuit de Chapel of St. George in Windsor Castle. Een bijzondere plek, zo stelt de koning zelf. “Want we zijn hier zo dichtbij de plek waar mijn geliefde moeder en vader te ruste zijn gelegd.”

Maart: Fergie’s eerbetoon aan ‘een tweede moeder’

Sarah Ferguson had in de laatste jaren van Elizabeths leven een hechte band met de queen, getuige het feit dat Elizabeths laatste twee corgi’s (Muick en Sandy) bij Sarah en prins Andrew gingen wonen na haar dood.

In maart vertelt Sarah in de talkshow The view hoeveel de koningin voor haar betekende, door haar hele leven heen. “Ze was meer mijn moeder dan mijn eigen moeder, die er op mijn veertiende vandoor ging met een knappe Argentijn. Door polo kwam de queen in mijn leven, later werd ze mijn schoonmoeder. Ze was er altijd met een onzichtbaar steunende hand achter je rug.”

April: wat haar 97e verjaardag zou zijn

Natuurlijk gingen op 21 april 2023 veel gedachten uit naar de wijlen koningin, die op deze dag jarig was. William en Catherine kiezen voor een prachtige foto van de queen met haar twee jongste kleinkinderen (Louise van 19 en James van 15, achteraan) en acht van haar achterkleinkinderen. De foto werd een paar weken voor haar overlijden genomen op Balmoral.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) op 7 Sep 2023 om 1:48 PDT

Mei: onderdeel van de kroning

Bij de kroning van koning Charles op 6 mei in Westminster Abbey was de aanwezigheid van Elizabeth voelbaar in alle details. Aan het altaar hingen takken van een paar bomen die Elizabeth en Philip samen plantten in 1928.

Links een foto vanaf het balkon van Buckingham Palace na de kroning van Charles en Camilla op 6 mei 2023. Rechts een foto van queen Elizabeth en prins Philip na de kroning op Westminster Abbey op 2 juni 1953. Beeld ANP / AFP

Camilla’s robe was dezelfde die Elizabeth droeg tijdens haar eigen kroning in 1953. En prins Williams vrouw Catherine zorgde voor een eerbetoon: zij droeg een ketting die ooit van de queen was geweest.

Juni: ‘trooping the colour’

Tijdens het Britse antwoord op Koningsdag was het voor het eerst niet Elizabeth die als middelpunt op het balkon verscheen, maar zoon Charles. Elizabeths balkonmoment tijdens haar Platinum Jubilee in juni 2022 was haar laatste.

Koningin Elizabeth, Londen 5 juni 2022. Beeld Getty Images

Toch leek het, zeker van veraf, haast of ze er gewoon stond. Catherine koos voor exact dezelfde kleur jurk als Elizabeth tijdens haar laatste keer droeg.

Prinses Catherine met haar gezin op het balkon van Buckingham Palace Londen 17 juni 2023. Beeld Getty Images

De koningin droeg graag felle kleuren zodat haar landgenoten haar ook van veraf goed konden zien. Dat stokje lijkt Catherine nu langzaam over te nemen. Camilla is wat dat betreft wat subtieler ingesteld, maar ook zij geeft maar wat graag een knipoog naar haar schoonmoeder.

Camilla tijdens het Spaanse bezoek met een witte outfit en een broche van koningin Elizabeth, 12 juli 2023. Beeld Getty Images

Tijdens Royal Ascot, ook in juni, werd zij gespot met een broche van koningin Elizabeth op haar crèmekleurige outfit. Een broche die we vast nog vaak gaan zien.

De kroningsjurk van Camilla zat vól bijzondere, betekenisvolle details. Royaltyvlogger Josine Droogendijk vertelt je waarop je moet letten: