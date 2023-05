Kroonprins William vervult bijzondere taak tijdens kroning van Charles

Op 6 mei zal kroonprins William knielen voor zijn vader en hem eeuwige trouw beloven. Wat nieuw is tijdens deze kroning is dat de aartsbisschop daarna iedereen oproept hetzelfde te doen, ook aan de mensen die de kroning via televisie of radio volgen. Iedereen die daarvoor openstaat mag dan trouw aan de koning beloven.

Prins William zal ook de mantel om zijn vader doen tijdens de dienst. Het thema van de dienst is called to serve. Wat ‘geroepen om te dienen’ betekent. Dat is de taak van Charles als koning. William zal hem daarin als zoon en kroonprins ondersteunen.

Ook bijzondere rol voor oudste kleinzoon George

Ook voor de oudste zoon van Kate en William, George, is een bijzondere rol weggelegd tijdens de kroning. De negenjarige prins verschijnt als één van de Pages of Honour. Samen met zeven anderen tilt hij de gewaden van Charles en Camilla over het middenpad van Westminster Abbey. Wat dit zo uniek maakt: het is voor het eerst dat iemand die tweede in lijn van de troonopvolging is zo’n taak vervult tijdens een kroning. Daarmee breekt Charles met de koninklijke tradities.

Harry blijft op de achtergrond

Koning Charles heeft zaterdag waarschijnlijk geen enkel bijzonder moment met zoon Harry. Hij zal de ceremonie bijwonen en daarna meteen vertrekken naar het verjaardagsfeestje van zijn zoon Archie in Californië. Het zou best kunnen dat hij nog geen 24 uur in het land is.

Diana wilde prins William beslist William noemen. Maar als ze haar zin niet had doorgedreven zou William zou eigenlijk deze naam hebben gekregen.

