Lady Louise Windsor, de jongste kleindochter van de Queen, is eruit: dit gaat ze studeren

Haar studiekeuze is inmiddels bekend.

Gravin Sophie over Lady Louise

Lady Louise wordt in november 19 jaar en gaat komend studiejaar naar de universiteit, net als onze kroonprinses Amalia. Ze deed haar eindexamen in Engels, geschiedenis, politiek en drama.

“Ze werkt hard en doet A-levels (dit is een per vak uitgereikte kwalificatie voor leerlingen in het Britse secundair onderwijs. A-levels zijn het hoogst haalbare). Ik hoop dat ze naar de universiteit gaat. Ik zou haar niet dwingen, ze moet het zelf willen. Ze is behoorlijk slim”, zei haar moeder Sophie twee jaar geleden in een interview met The Sunday Times.

Zelfde universiteit als William en Kate

Gravin Sophie heeft gelijk gekregen, want het Koninklijk Huis heeft bekendgemaakt dat lady Louise zich heeft ingeschreven voor een universitaire studie. In september begint ze met de studie Engels aan St Andrews University in Schotland. Verschillende royals brachten hier hun studententijd door, waaronder prins William en Kate Middleton. Sterker nog: het is de plek waar de vonk tussen de twee oversloeg.

Bijbaantje in tuincentrum

In de tussentijd kan Louise gaan genieten van haar welverdiende zomervakantie, maar ze moet ook werken. Louise mag dan wel lady worden genoemd, ze werkt ‘gewoon’ in een tuincentrum waar ze rond de 6,63 pond per uur verdient. Gravin Sophie voedt haar kinderen namelijk niet als royalty op.

“We proberen hen groot te brengen met het idee dat ze later moeten werken voor hun geld. Daarom hebben we ook besloten om geen ‘koninklijke hoogheid’ te gebruiken”, vertelt gravin Sophie aan The Sunday Times. “Ze hebben die titel wel en kunnen vanaf hun achttiende ervoor kiezen om ‘m te gebruiken, maar ik denk dat het erg onwaarschijnlijk is.”

Prins William en zijn vrouw Kate verhuizen binnenkort met hun kinderen naar een nieuw huis: Adelaide Cottage. Het voor koninklijke begrippen bescheiden onderkomen ligt op loopafstand van Windsor Castle. Royaltyverslaggever Rick Evers laat je zien hoe hun nieuwe stek eruit ziet:

Bron: Hello Magazine