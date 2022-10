Lange vlucht voor de boeg? Prinses Anne laat zien hoe je reist in stijl

Opmerkelijk: de 72-jarige prinses droeg op het vliegveld haar eigen tassen en pakte vanaf New York een commerciële vlucht naar huis.

Dit deed prinses Anne in New York

Prinses Anne bracht een verrassingsbezoek aan New York. Ze is de eerste senior van het Britse koningshuis die een bezoek bracht aan de VS sinds prins Harry en Meghan in 2020 naar Californië verhuisden. In de Big Apple bezocht de Britse prinses St. George, Staten Island en het National Lighthouse Museum. Op die laatste plek werd ze benoemd tot erevoorzitter van de zogenoemde Campaign for Illuminating Future Generations, waarmee geld wordt ingezameld voor nieuwe tentoonstellingen over vuurtorens en een grotere huisvesting van het museum.

De outfit van prinses Anne

Voor de vlucht naar huis trok prinses Anne een casual outfit uit de kast. De royal droeg een zwarte coltrui, een donkergrijze pantalon en grijze loafers. De look maakte ze af met een zwarte jas, een katoenen halsdoek en pareloorbellen. Comfortabel genoeg voor een lange reis, chique genoeg om direct door te gaan naar een diner.

Princess Anne arriving at JFK Airport in New York to catch a commercial flight home ✈️ pic.twitter.com/MlnV6BdU1V — We Love Vivacharawongse Royal (@warakorn_top) 5 oktober 2022

Bron: Vorsten