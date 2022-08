Lief! Hertogin Kate reageert op klein meisje dat prins George uitnodigde voor haar verjaardagsfeestje

De moeder van het kleine meisje deelde de lieve reactie van Kensington Palace op Twitter.

Uitnodiging verjaardagsfeestje

Hoewel het koninklijk paar de uitnodiging beleefd afsloeg, waren prins William en Kate “enorm ontroerd” door het lieve gebaar. “De hertog en hertogin van Cambridge hebben me gevraagd u te bedanken voor uw brief, waarin u prins George uitnodigt voor uw 6e verjaardagsfeestje. Sorry dat het zo lang duurde om te antwoorden”, klinkt de reactie volgens Hello! Magazine.

Met tegenzin

“Hare Koninklijke Hoogheden waren buitengewoon dankbaar voor uw vriendelijke uitnodiging. Na zorgvuldig de mogelijkheden te hebben overwogen, betreur ik het ten zeerste dat de Koninklijke Hoogheden met tegenzin het gevoel hebben dat ze de uitnodiging moeten weigeren. Ondanks dat hoop ik dat u van uw verjaardag heeft genoten.” De moeder van het jarige meisje noemt deze reactie ‘iets geweldigs om voor altijd te bewaren’.

Nieuwe foto van prins George

George vierde onlangs nog zelf zijn verjaardag. De jonge prins is negen jaar geworden en dat werd op social media gevierd met een nieuwe, vrolijke foto van hem. En wat begint-ie op z’n vader te lijken!

Bron: Hello! Magazine, People.com