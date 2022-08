Lief onderonsje tussen Kate Middleton en prinses Charlotte tijdens Commonwealth Games

The Commonwealth Games is een vierjaarlijks internationaal multisport evenement onder atleten van het Gemenebest van Naties, een vrijwillig samenwerkingsverband van 54 onafhankelijke soevereine staten.

Lachend op de kiek

Het is voor jonge royals niet altijd makkelijk om lange evenementen bij te wonen. Zo kon prins Louis het niet laten om heel wat gekke bekken te trekken tijdens de start van het Platinum Jubilee Weekend begin juni. Gelukkig lijkt prinses Charlotte het goed naar haar zin te hebben tijdens The Commonwealth Games. Samen met haar moeder is ze een aantal keer lachend op de kiek gezet.

Prins William, prinses Charlotte en Kate Middleton bij The Commonwealth Games. Beeld UK Press via Getty Images

Kate Middleton en prinses Charlotte bij The Commonwealth Games. Beeld Getty Images

Prins William, prinses Charlotte en Kate Middleton bij The Commonwealth Games. Beeld UK Press via Getty Images

Al sloeg op sommige momenten de verveling toch een beetje toe...

Prins William en prinses Charlotte bij The Commonwealth Games. Beeld UK Press via Getty Images

Prinses Charlotte bij The Commonwealth Games. Beeld Getty Images

Outfit Kate

Natuurlijk koos Kate voor zo’n gezellig uitje met de familie voor een mooie outfit: een wit powersuit van Alexander McQueen, een pak dat ze ook in het roze bezit. Haar loafers zijn van het Britse schoenenmerk Camilla Elphick en de sieraden van juwelier Mappin & Webb.

Prins William, prinses Charlotte en Kate Middleton bij The Commonwealth Games. Beeld Getty Images

Bron: Royalfashionpolice