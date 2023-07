Loog prins Andrew over zijn laatste contact met Jeffrey Epstein?

Dat meldt de Britse krant Daily mail op basis van juridische documenten.

Loog prins Andrew?

Waar prins Andrew in een BBC-interview in 2019 voet bij stuk hield toen hem in een interview werd gevraagd of hij na 2010 nog contact had gehad met de inmiddels overleden zedendeliquent Jeffrey Epstein, blijkt nu dat hij waarschijnlijk loog. Prins Andrew ontkende Epstein nog te hebben gesproken, maar in 2011 en 2013 zou er toch nog contact tussen de twee zijn geweest.

Contact

Dat blijkt uit juridische documenten, die wijzen op een diner in 2013 tussen Jamie Dimon (CEO van JPMorgan) en prins Andrew, georganiseerd door Epstein. Tijdens het diner genoten ze van optredens van het Royal Philharmonic en het English National Ballet. Aangezien Epstein de organisator van dit diner was, is het aannemelijk dat de twee elkaar nog hebben gesproken.

Uit een mailwisseling uit 2011 bleek ook al dat de twee elkaar na 2010 nog hebben gesproken. En dat terwijl prins Andrew - de hertog van York - in 2019 nog beweerde Epstein écht in 2010 voor het laatst te hebben gesproken, nadat hij hem één keer had bezocht na zijn vrijlating in de gevangenis van New York in dat jaar.

Consequenties

Eerder raakte prins Andrew zijn eretitel kwijt en werd hij door zijn broer, koning Charles, uit het paleis gezet.

Prins Andrew is een van de meest controversiële figuren uit de Britse koninklijke familie. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: RTL Boulevard