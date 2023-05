Match made in heaven: wat de sterrenbeelden van prins William en prinses Kate over hun relatie zeggen

Ze worden niet voor niets het powerkoppel van het Britse koningshuis genoemd.

William en Kate zijn een match made in heaven

William en Kate zijn volgens sommige astrologen een royal match made in heaven. Op basis van hun geboortehoroscoop is het makkelijker om het koninklijk paar beter te leren kennen. Hun zonneteken, ook wel sterrenbeeld genoemd, geeft de stand van de zon aan bij de geboorte en geeft inzicht in hun karakter.

Zo wordt prins William met het sterrenbeeld Kreeft gedreven door emotie en gevoeligheid. Hij is iemand die goed kan communiceren, flexibel is en zich makkelijk aanpast. Je kunt hem zelfs pragmatisch noemen, al heeft hij als Kreeft ook een romantische kant.

Als je verder zijn geboortehoroscoop in duikt, kun je achterhalen dat de prins weinig waarde hecht aan materialisme. Hij is sociaal en nuchter en heeft van nature een drang om zijn plannen uit te voeren. Dat komt goed uit, gezien de toekomst die hem te wachten staat. Omdat William een tikkeltje individualistisch is en een enthousiaste, maar krachtige persoonlijkheid heeft, is hij een geboren leider.

Beeld Getty Images

De persoonlijkheid van Kate

Kate is een Steenbok, maar heeft behoorlijk wat gemeen met haar echtgenoot. Ze is communicatief sterk en houdt, net als William, van reizen. Verder is Kate een echte creatieveling - ze kan bijvoorbeeld heel goed fotograferen - en verlangt ze naar een veilige relatie die lang duurt. Laten we niet vergeten dat William en Kate al tien jaar samen waren, voordat ze trouwden.

Kijk je wat verder naar alle tekens die de geboortehoroscoop van de prinses van Wales vormen, dan zie je dat Kate van structuur houdt, intelligent is en zich niet uit het veld laat slaan door tegenslagen.

Maatjes voor het leven

In het geval van de royals, trekken tegenpolen elkaar aan. Op basis van hun sterrenbeeld kunnen ze maatjes voor het leven zijn, zo lang ze een manier vinden om met hun ietwat gevoelige karakters om te gaan. Dat lijkt dit koppel zeker te lukken.

Kate is wat praktischer. Als de kinderen iets kwijt zijn, weet zij het ongetwijfeld te vinden. William is een echte familieman. Als Kreeft houdt hij van knuffelen met de kinderen en van een extra verhaaltje voorlezen voor het slapengaan.

Compatibiliteit

Hun sterrenbeeld geeft in grote lijnen weer hoe William en Kate als mens zijn volgens de astrologie. Om dieper op hun compatibiliteit als koppel in te duiken, kun je kijken naar hun maanteken. Dat is de stand van de maan op het moment dat ze geboren werden.

In de astrologie staat de maan voor emotie en gevoelens. Het geeft een iets betere weergave van hun persoonlijkheid. Heel toevallig hebben William en Kate hetzelfde maanteken, namelijk Kreeft. En ja, het betekent dus ook dat zowel Williams zonne- als maanteken hetzelfde is, al duidt het zonneteken meer zijn karakter aan en het maanteken hoe William op emotioneel vlak in elkaar zit.

Omdat het koppel beiden een Kreeft als maanteken heeft, betekent het dat ze veel waarde hechten aan tradities, familie, macht en hun nalatenschap. Alsof ze voor het koningschap in de wieg zijn gelegd.

Beeld Getty Images

Gedreven koppel

Aan passie geen gebrek in het huwelijk van de prins en prinses van Wales. Als we kijken naar hun Marsteken, de planeet die voor passie staat, staat deze voor zowel William als Kate in Weegschaal. En voor de Weegschaal is liefde, seks en voldoende aandacht heel belangrijk.

Het Marsteken geeft ook aan hoe passioneel de royals buiten de slaapkamer zijn. Het teken Weegschaal maakt hen een gedreven, diplomatiek koppel dat er niet zoveel moeite mee heeft om zichzelf weg te cijferen in tijden van crisis.

Benieuwd wat de sterrenbeelden van Willem-Alexander en Máxima over hun liefdesleven zeggen? Ontdek het hier.

De naam Kate Middleton is in Groot-Brittanië (en ook bij ons) nog altijd een begrip. Maar Middleton is allang niet meer haar achternaam. En eigenlijk heet ze ook niet langer Kate. Royaltyreporter Rick Evers legt je uit hoe dat precies zit.

Bron: Marie Claire, Reel Rundown, Women’s Health