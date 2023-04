Meghan en Charles schreven elkaar brieven na interview bij Oprah Winfrey

Inmiddels is er sinds het interview veel gebeurd en zijn de verhoudingen tussen het Britste koningshuis en Harry en Meghan behoorlijk veranderd.

Charles was teleurgesteld

Volgens de Britse krant The Telegraph schreef (toen nog prins) Charles de hertogin van Sussex een brief waarin hij zou hebben gezegd dat hij verdriet had over de kloof die ontstaan was tussen de twee families. Meghan schreef een brief terug waarin haar zorgen uitsprak over onbewuste vooroordelen in de koninklijke familie.

De koning was twee jaar geleden volgens The Telegraph de enige binnen het koninklijk huis die na het interview contact opnam met Meghan. Hij was teleurgesteld dat Harry en zij het nodig vonden in het openbaar beschuldigingen te uiten, maar wilde wel dat de verhoudingen goed bleven. Charles noemde dat schadelijk. Meghan schreef terug dat het nooit haar bedoeling is geweest om de Windsors te beschuldigen van racisme.

Meghan over Archie

Tijdens het tv-interview vertelde de toen zwangere Meghan onder meer aan Oprah dat het Britse koningshuis had gespeculeerd over de huidskleur van haar nog ongeboren zoon Archie.

Meghan niet naar de kroning

Tijdens de kroning van Charles op 6 mei is straks alleen Harry aanwezig. Meghan en de kinderen blijven thuis. Ze zou niet meegaan omdat ze de verjaardag van prins Archie wil vieren. Die is op dezelfde dag als de kroning jarig.

Bron: The Telegraph