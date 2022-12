Meghan Markle hoopte dat geboorte Archie haar écht onderdeel van de familie zou maken

De geboorte van een kleintje zorgt er vaak voor dat families bij elkaar komen en verschillen opzij worden gezet. Helaas was dat voor Meghan Markle niet het geval: zij voelde zich zelfs na de komst van zoontje Archie nog geen onderdeel van de Britse royals.

Bij de familie

Ze droeg weinig gekleurde kleding om niet op te vallen en hield zich altijd aan de opgelegde regels. Toch voelde Meghan Markle zich niet welkom in de koninklijke familie toen ze een relatie met prins Harry kreeg. Toen de twee zwanger bleken van hun eerste kindje, hoopte ze dat hier eindelijk verandering in kwam. De komst van hun kleine Archie zou toch zeker voor verbinding moeten zorgen? In het laatste deel van hun Netflix-documentaire Harry & Meghan vertelt ze het volgende: “Ik was zo enthousiast na zijn geboorte, dat we een familie zouden kunnen creëren zoals ik dat altijd al had gewild.”

Racisme binnen het koningshuis

Maar ze kwam al snel van een koude kermis thuis. Nog voordat haar zoontje geboren werd, was er sprake van racisme binnen het koningshuis. In het spraakmakende Oprah-interview van bijna twee jaar geleden vertelde Meghan dat leden van het koningshuis zich zorgen zouden maken over de huidskleur van het kindje dat in haar buik groeide. Hoewel Meghan al snel aangaf dat het niet wijlen koningin Elizabeth of prins Philip waren die deze uitspraken deden, is nog altijd niet bekend uit wiens mond dit wel kwam. Om die familieleden te beschermen, besloten Meghan en Harry er verder niet over uit te weiden.

De misstanden waren onderdeel van Meghan en Harry’s besluit om een stap terug te doen. Ze namen afscheid van hun koninklijke titels en verhuisden naar de Verenigde Staten om een nieuw leven op te bouwen. Over die keuze zie je alles in de documentaireserie.

Bron: Netflix