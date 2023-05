Meghan Markle ontvangt award in goudkleurige jurk

Toen ze nog werkzaam als royal was, moest Meghan Markle zich aan strenge protocollen rondom kleding houden. Niet te veel huid showen, neutrale kledingkeuzes maken en geen heftige make-up of kapsels dragen. Inmiddels mag ze aantrekken wat ze zelf wil, en daar maakt ze gretig gebruik van.

Meghan Markle in gouden jurk

Een metallic, strapless jurk die ook nog eens een ontbloot middenrif laat zien, zou als royal niet gekund hebben. Gelukkig voor Markle is ze dat inmiddels niet meer, en dus trok ze precies zo’n jurk aan voor de uitreiking van de Women of Vision Awards. De jurk is gemaakt door ontwerper Johanna Ortiz en werd door Markle gecombineerd met minimalistische juwelen en zwarte strappy sandalen. Ze bezocht de Awards samen met prins Harry, die haar begeleidde in een simpel, maar elegant blauw pak. Ook Meghans moeder was aanwezig: zij hulde zich voor de feestelijke gelegenheid in een kort zwart jurkje en opvallende oorhangers.

Meghan Markle ontvangt award in opvallende gouden jurk Beeld Getty Images Ms. Foundation for

Opkomen voor vrouwenrechten

Dat Markle aanwezig was bij de uitreiking, was niet zonder reden. Afgelopen april werd al bekend gemaakt dat ze in de prijzen zou vallen. Ze mocht een award mee naar huis nemen vanwege haar verdiensten voor vrouwenrechten. Volgens Teresa C. Younger, president en CEO van de Ms. Foundation For Women, die de awards uitreikte, is Markle “een leider waarop ze een licht kunnen schijnen vanwege hun vele prestaties en onvermoeibare werk ten behoeve van gender- en raciale gelijkheid in het hele land en de wereld.”

Sinds Meghan Markle officieel geen hertogin meer is, is haar kledingstijl aardig veranderd:

