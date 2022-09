Meghan Markle speecht voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk sinds haar vertrek: “Goed om terug te zijn”

Meghan begon haar speech door te zeggen dat ze het ontzettend fijn vindt om terug te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Ze spreekt de jongeren bemoedigend toe: “Jullie horen vaak dat jullie de toekomst zijn, maar ik wil daar aan toevoegen dat jullie ook het heden zijn. Jullie zijn de drijvende kracht achter de veranderingen die wereldwijd ontzettend nodig zijn. Ik ben daarom zo dankbaar voor jullie aanwezigheid vandaag.”

‘The girl from Suits’

Meghan vertelt openhartig dat ze jaren geleden ook al zo ambitieus en activistisch was, maar dat ze zich als ‘the girl from Suits’ nogal eens ongemakkelijk voelde tussen de wereldleiders en ministers bij diners van de One Young World. Ze was ontzettend nerveus en bewaarde het tafelkaartje met haar naam erop omdat ze zo trots was dat ze daar mocht zijn. Ze is dankbaar dat One Young World toen al iets in haar zag en laat de jongeren weten dat zij dat ook in hen ziet.

Prins Harry

Meghan vertelt ook dat haar leven ontzettend veranderd is sinds ze getrouwd is en kinderen heeft: “Mijn kijk op de wereld is enorm gegroeid nu ik alles door de ogen van mijn kinderen bekijk. Wat kan ik doen om deze wereld beter te maken?” Wanneer ze laat weten ontzettend blij te zijn dat haar man, prins Harry, dit keer mee is naar de One Young World Summit, begint het publiek te joelen. “Deze organisatie betekent al zo lang zo veel voor me, al lang voor ik hem ontmoette. Ik ben blij dat hij dit nu kan zien. Het voelt alsof de cirkel rond is.” Ze sluit haar speech af door de Summit voor geopend te verklaren.

Prijzige outfit

Voor dit evenement trok Meghan een pak met een flink prijskaartje uit de kast. Ze was geheel in het rood gekleed, in een pak van Valentino. De rode pantalon en de hooggesloten rode blouse kosten bij elkaar meer dan € 2600. Ze droeg er matchende rode hakken van Aquazzurra en gouden sieraden bij, haar haren droeg ze in een paardenstaart. Harry ging voor een klassiek pak.

Verhuizing

Meghan en Harry vertrokken ruim twee jaar geleden naar Amerika, maar reizen regelmatig naar Engeland. Zo waren ze er in juni nog voor het jubileum van koningin Elizabeth. Dit was wel de eerste keer dat Meghan weer publiekelijk sprak in het Verenigd Koninkrijk.

Meer bezoeken aan liefdadigheidsorganisaties

Tijdens dit bezoek gaat het stel langs meerdere liefdadigheidsorganisaties. Zo zijn ze donderdag in Londen bij de WellChild Awards, een prijsuitreiking voor kinderen en jongeren die op allerlei manieren geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen en ziekten.

Bekijk hier de hele speech terug:

Zó is de kledingstijl van Meghan veranderd sinds haar verhuizing:

