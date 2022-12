Meghan Markle vertelt over zelfmoordgedachtes bij het in ontvangst nemen van antiracisme-prijs

Meghan vertelt dat geestelijke gezondheid van belang is als ‘je geen uitweg meer ziet’. Ze merkte op dat veel mensen zich, tijdens de isolaties in de coronalockdowns, net zo voelden als zij. Harry worstelde in het verleden ook met zijn geestelijke gezondheid en benadrukte hoe belangrijk het is om verhalen hierover te delen.

“We leven in een wereld waarin het delen van ervaringen en verhalen een enorme impact heeft.” Hij voegt er nog aan toe dat dit extra belangrijk is ‘als je een invloedrijke, leidinggevende of andere maatschappelijke positie hebt’. Hij en Meghan willen ‘pleitbezorgers voor genezing’ zijn.

Antiracisme-prijs

Harry en Meghan waren bij het gala aanwezig om een antiracisme-prijs in ontvangst te nemen. Die kregen ze, zei de voorzitter van de stichting, vanwege hun heroïsche houding tegen het structureel racisme binnen de koninklijke familie. Eerdere winnaars van deze prijs zijn onder andere Joe Biden, Barack Obama en Hillary Clinton.

Eerlijk over zelfmoordgedachtes

Meghan Markle was al eerder open over haar zelfmoordgedachtes. In het veelbesproken interview met Oprah Winfrey vertelde ze hoe ze in het Britse koningshuis te maken kreeg met racisme. Toen Meghan vroeg om professionele hulp kreeg ze die niet, omdat ‘dat niet gepast’ was.

Ook Harry sprak zich hierover uit en toont berouw voor de manier waarop hij ermee omging. “Ik schaam me voor hoe ik het heb aangepakt. We hadden verantwoordelijkheden en plichten. We konden maar heel even knuffelen en dan moesten we ons omkleden om onder politiebegeleiding naar de Royal Albert Hall te rijden. Dan moesten we de auto uit, stapten we richting een muur van camera’s en moesten we doen alsof alles in orde was.”

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Nu Meghan en Harry geen werkend lid meer zijn van het Britse koningshuis, kleedt de hertogin zich beduidend anders. Royaltyvlogger Josine vertelt je er alles over:

Bron: Daily Mail