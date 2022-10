Meghan Markle vol lof over koningin Elizabeth: “Een schitterend voorbeeld van vrouwelijk leiderschap”

Daarin spreekt Meghan vol lof over de koningin.

Meghan Markle over koningin Elizabeth

“Ze is een schitterend voorbeeld van vrouwelijk leiderschap. Ik ben zo dankbaar dat ik tijd met haar heb kunnen doorbrengen en haar kon leren kennen”, zegt ze.

Gezegend

Ze haalt herinneringen op aan haar eerste officiële verplichting met de queen: “Het was heel speciaal. Ik voel me gezegend. En ik ben nog steeds trots dat ik een warme connectie had met de matriarch van de familie.” Meghan vertelt dat haar man Harry ondanks het overlijden van zijn oma optimistisch bleef: “‘Nu is ze weer herenigd met haar man’, zei hij.”

Werk als actrice

Na veel mooie woorden over de koningin, voelt het magazine haar nog even aan de tand over haar werk als actrice. Gaat ze dat ooit weer oppakken? “Je mag nooit ‘nooit’ zeggen, maar mijn intentie is om dat absoluut niet te doen.”

Kinderen in de entertainmentindustrie

En wat als haar kinderen later in dat vak zouden willen werken? “Als ouder wil je dat je kinderen iets vinden dat ze gelukkig maakt. Als dat de entertainmentindustrie is, prima. En veel succes. Maar het vereist nog steeds talent en veel doorzettingsvermogen.”

