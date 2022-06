Meghan schittert in het roomwit tijdens platina jubileum van queen Elizabeth

Queen Elizabeth is zelf niet aanwezig tijdens de dienst. Vanwege haar broze gezondheid neemt prins Charles haar taken over.

Zeventig jaar op de troon

In Londen vieren tienduizenden mensen het regeringsjubileum van koningin Elizabeth. De queen zit al zeventig (!) jaar op de troon en is daarmee wereldwijd het oudste en langst zittende staatshoofd. Het feestweekend vol festiviteiten werd donderdag afgetrapt met de jaarlijkse Trooping the Colour-parade én de bekende balkonscène.

Zichtbaar aanwezig

Harry en Meghan schitterden in afwezigheid tijdens de balkonscène, maar tijdens de dienst in St. Paul’s kathedraal zijn de twee wel zichtbaar aanwezig. Op foto’s is te zien dat ze naast prinses Beatrice, prinses Eugenie en hun echtgenoten zitten. Zoon Archie en dochter Lilibet zijn helaas niet meegekomen naar de dienst.

Outfit Meghan

Meghan zag er natuurlijk wederom uit om door een ringetje te halen. In een roomwitte outfit met bijpassende hoed en leren handschoenen werd ze breedlachend naast prins Harry vastgelegd.

Londen, 3 juni 2022: Meghan, de hertogin van Sussex, verlaat met haar echtgenoot prins Harry St. Paul’s kathedraal na de dienst ter viering van het platina jubileum van queen Elizabeth. (Foto: Neil Mockford/GC Images) Beeld GC Images

De hertogin van Sussex draagt een roomwit ensemble met bijpassende hoed, schoenen en handschoenen. Beeld BrunoPress/PA Images

De jas en schoenen van hertogin Meghan zijn van Dior. Beeld WireImage

(van L-R) James (de zoon van prins Edward en Sophie), Jack Brooksbank (de echtgenoot van prinses Eugenie), Lady Louise Windsor (de zus van James), prinses Eugenie, hertogin Sophie van Wessex, Edoardo Mapelli Mozzi (de man van prinses Beatrice), prins Edward, prinses Beatrice, prins Harry en Meghan bij de dienst in St. Paul's kathedraal. Beeld Getty Images

In de afgelopen jaren vervulde de hertogin van Sussex veel verschillende rollen en dat zag je terug in haar garderobe. Meghan en Harry’s vertrek uit het Britse hof levert weer een nieuwe kledingstijl op. Royalty-vlogger Josine vertelt er alles over:

Bron: Daily Mail, Elle