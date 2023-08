Meghan viert haar verjaardag tijdens déze romantische date met Harry

Romantisch diner

Het stel dineerde in het Italiaanse restaurant Tre Lune, dat zich bevindt in hun woonplaats Montecito. Het restaurant is niet zomaar een, want ook andere bekendheden komen er regelmatig langs voor een lekker gerecht. Aan keuze is in dit restaurant geen gebrek, want met 24 verschillende pasta’s en risotto’s én diverse vlees- en visgerechten is de kaart goed gevuld. Ook aan goed gezelschap ontbrak het de twee niet, want hun goede vriend Matt Cohen schoof ook nog even aan.

Prachtige outfit

Tijdens het diner droeg Meghan een strapless zwart-witte rechte jurk van Posse, waar een prijskaartje van zo’n 218 euro aan hangt. Bij die parel van een jurk droeg ze een van haar favoriete tassen van Cult Gaia. En om de look af te maken, trok ze onder haar jurk een paar sierlijke sandalen aan. Waar die van zijn is helaas niet bekend. Benieuwd geworden naar de prachtige look van de jarige? Die bekijk je hier. En hoewel we niet anders van de hertogin gewend zijn, zag ze er dus weer uit om door een ringetje te halen. En over ringen gesproken: wij denken dat de geruchten over hun huwelijksproblemen met dit romantische etentje voorlopig wel weer even uit de lucht zijn.

Verjaardag hertogin Meghan

Vandaag is de hertogin écht jarig en ook deze dag is gevuld met gezellige plannen, weet Hello Magazine. Meghan zou haar verjaardag vieren in hun prachtige huis met iedereen die haar lief is, waaronder haar moeder. Ook bekendheden die behoren tot de vriendenkring van het stel, zoals Elton John en Oprah Winfrey, ontvingen een uitnodiging.

Speciale verjaardagswens

Leuk om te weten: hoewel je misschien denkt dat de prinses alles heeft wat haar hartje begeert, doet ze ieder jaar dezelfde verjaardagswens: “Ik wens voor meer verrassingen, meer avontuur, meer kansen om te groeien, meer dagen gevuld met giechelen en grapjes, meer heerlijke maaltijden, en meer inspiratie. Altijd meer inspiratie”, aldus Meghan op haar voormalige blog The tig.

Bron: The Daily Mail, Hello Magazine, RTL Boulevard