Met déze keuze verbrak prinses Margaret een Britse traditie

Hiermee verbrak de royal een traditie.

Prinses Margaret werd gecremeerd

Prinses Margaret was 71 toen ze overleed in 2002 en werd gecremeerd in het Slough Crematorium. Dit gebeurde nooit eerder onder royals, maar er was op dat moment geen andere keuze. De prinses wilde liever begraven worden naast haar familie in de St. George’s Chapel, maar daar was geen ruimte, omdat die plek was gereserveerd voor haar zus koningin Elizabeth.

Dichtbij haar vader

Margaret kon ook worden begraven in Frogmore in Windsor Great Park, waar koningin Victoria en prins Albert liggen. Dit weigerde de prinses, omdat ze Frogmore een ‘sombere plek’ vond. “Ik denk dat ze graag bij de overleden koning wilde zijn”, zei voormalig hofdame Lady Glenconner destijds. Door een crematie kon Margaret wel dichtbij haar vader zijn. Nu staat haar urn in de Royal Vault in St. George’s Chapel, naast het graf van haar vader en nu ook naast koningin Elizabeth.

Ze was een echte royal rebel

Het was niet de eerste keer dat prinses Margaret een koninklijke traditie verbrak. Op haar trouwdag droeg ze een diadeem van haarzelf in plaats van een exemplaar uit de collectie van de Windsors. De zogenoemde ‘Poltimore Tiara’ kocht ze op een veiling voor zo’n 7.700 pond. De diadeem droeg ze vóór haar huwelijk al tijdens verschillende gelegenheden, zoals een echte royal rebel betaamt.

