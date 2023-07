Met dít recept maakte Queen Elizabeth haar welbekende ‘drop scones’

Dít is het recept.

Oma's recept

De zogenaamde ‘drop scones’ smaken naar een mengelmoes van de klassieke scones en Amerikaanse pancakes.

Dit heb je nodig voor de drop scones:

60 gram bloem

4 eetlepels poedersuiker

120 milliliter melk

2 hele eieren

2 theelepels baksoda

3 theelepels wijnsteenbakpoeder

2 eetlepels gesmolten boter

Olie of boter, om in te bakken

Zo maak je de drop scones:

Klop de eieren, suiker, en ongeveer de helft van de melk door elkaar.

Voeg de bloem toe, en klop de overgebleven erdoor als benodigd. Meng ook de baking soda en bakpoeder door het geheel.

Vouw de gesmolten boter erdoor.

Zet een pan met boter of olie op middelhoog vuur, en wacht tot deze op temperatuur is.

Schep vervolgens een forse eetlepel van het beslag en ‘drop’ dit in je pan. Even bakken tot er belletjes verschijnen, omkeren en bakken tot beide zijden goudbruin zijn… En dan zijn de welbekende scones zo goed als klaar.

Kleine side note

In een begeleidende brief met tips deelt zij nog: “Hoewel deze hoeveelheden goed zijn voor 16 personen, gebruik ik over het algemeen minder bloem en melk wanneer er minder aanwezigen zijn – van de andere ingrediënten gebruik ik de genoemde hoeveelheid.” Staat genoteerd! Het originele recept is goed bewaard gebleven en kun je hieronder bekijken.

Het recept voor 'drop scones' van Queen Elizabeth Beeld Archives.org

Oeps, vergeten

Ook valt in de begeleidende brief te lezen dat de koningin in eerste instantie was vergeten om het recept naar de Amerikaanse president toe te sturen. Zo schreef ze: “Dear Mr President, het zien van een foto in de krant van vandaag, van u die een kwartel grilt op de barbecue, deed me eraan denken dat ik u nooit het recept van de drop scones had gestuurd die ik u beloofd had op Balmoral. Ik hoop dat u er succes mee heeft.”

Bron: Beaumonde