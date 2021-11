Miljoenenvilla van prins Charles in de verkoop (maar hij wil er wel blijven vissen)

Het lijkt er namelijk op dat prins Charles toch niet helemaal afscheid kan nemen van dit stulpje, ook al woont hij er al lang niet meer. Zo wil hij graag nog komen vissen bij het verblijf.

Bijzondere clausule in koopcontract

Prins Charles verkocht deze woning al 27 jaar geleden. Er werd een bijzondere clausule aan het koopcontract toegevoegd. Daarin stond dat de prins altijd het recht behoudt om te komen vissen op de oever mits hij zijn bezoek 24 uur van tevoren meldt.

Nieuwe eigenaren

Nu staat de woning weer in de verkoop, maar de clausule blijft voor de nieuwe eigenaren behouden. Prins Charles bezit ook nog steeds de grond van het Dartmoor National Park dat gelegen is rondom de residentie.

Komt Charles dan echt vissen?

Nog een bijzonder feitje: hoewel de prins deze clausule 27 jaar geleden per se in het koopcontract wilde laten opnemen, is het nog geen enkele keer voorgekomen dat Charles er daadwerkelijk een dagje kwam vissen.

Nederig stulpje

Voor fans van het koninklijk huis maakt deze clausule de koop juist interessanter. Stel je voor: ineens een prins in je achtertuin! De woning zelf is er ook niet zomaar een. Het Edwardiaanse huis heeft zes slaapkamers en op de lap grond vind je meerdere paardenweides en bossen. Benieuwd hoe het stulpje eruit ziet? Klik hier.

