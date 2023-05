Moet Charles zich voorbereiden op een tweede kroning?

Dat meldt het Britse tijdschrift Hello! Magazine.

Tweede kroning

Volgens het tijdschrift vindt er deze zomer een tweede kroning plaats, in Schotland; de zogeheten ‘Service of Dedication and Thanksgiving’. Tijdens deze ceremonie zouden Charles en Camilla de Honours of Schotland, ofwel de Schotse regalia, ontvangen. Ook zou er op 4 juli een tuinfeest plaatsvinden in Edinburgh, gevolgd door een inhuldigingsplechtigheid.

Speculeren

Het is echter nog maar de vraag of dit waar is. Het koningshuis heeft zelf nog geen officiële datum naar buiten gebracht voor de vermeende gelegenheid. Tekenen die wél op een tweede kroning wijzen zijn de verwachte reis van het koningspaar naar Schotland binnenkort én het feit dat Edinburgh Castle voor een paar dagen de deuren sluit.

Tijdens de kroning van Charles letten we natuurlijk graag op de outfits van de royals. In onderstaande video zie je wat de details op Camilla’s jurk betekenen.

Bron: Beaumonde.nl