Nederlandse voetbalcoach Sarina Wiegman verrast door prins William: ‘Ik ben zeer vereerd’

Dát had ze niet zien aankomen.

Verrassing

Wiegman werd door William verrast toen de Britse prins een bezoek bracht aan St George’s Park, waar de Engelse voetbalsters zich voorbereiden op het aanstaande WK. De Haagse coach mag zich nu commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen. In Engeland mag zij de titel CBE achter haar naam zetten.

Vereerd

“Normaal gesproken reizen we niet het hele land af om ‘m uit te reiken, maar deze CBE is speciaal voor jou”, zei William tegen Wiegman. Dat is te zien op beelden van Britse royaltyverslaggevers op social media. “Jij verdient dit, meer dan wie dan ook.” Wiegman was zichtbaar verrast door de onderscheiding. “Ik had dit echt niet verwacht. Ze is echt heel mooi, ik ben zeer vereerd", reageerde de coach. Volgens haar verdienen ook de spelers en staf een eervolle vermelding. “Het gaat allemaal om het team”, zei ze. “Zonder goede speelsters en een goede staf kunnen we niet winnen.”

Van Nederland naar Engeland

De bekende coach verruilde na de Olympische Spelen van 2021 de Nederlandse voetbalsters voor Engeland. Ze leidde de ‘Lionesses’ vorig jaar op het EK in eigen land naar de Europese titel en werd voor de derde keer uitgeroepen tot beste coach ter wereld van een vrouwenploeg.

