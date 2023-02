De prins werd gespot met niet één, maar twee horloges. Om de ene pols draagt hij zijn Garmin forerunner 245 smartwatch, met onder andere een activity tracker en andere handige functies. Smartwatches zijn al jaren heel populair en de prins gaat duidelijk met zijn tijd mee. Al is het alleen maar om zijn conditie op peil houden, zeker naast zijn superfitte vrouw.

Maar ondanks de handige functies van zijn smartwatch, zal hij één horloge altijd blijven dragen: zijn Omega Seamaster 300m. Dit horloge kreeg hij cadeau van zijn moeder en draagt hij al meer dan twintig jaar om zijn pols.

De twee horloges van Diana

Het is dus eigenlijk een dubbel eerbetoon aan zijn moeder, die ook met twee horloges werd gespot. Dat was in juli 1981, de toen 20-jarige Diana keek naar een polowedstrijd van haar verloofde prins Charles. Ze droeg naast haar eigen, gouden horloge, ook nog een groter exemplaar met leren bandje. Dat was het horloge van prins Charles. Ze droeg het voor een beetje extra geluk tijdens de wedstrijd. Een heel lief gebaar.

Net als Diana: waarom prins William twee horloges draagt Beeld Getty Images

Bron: Hello Magazine