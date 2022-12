Netflix deelt eerste explosieve beelden van Harry & Meghan-documentaire

De trailer had niet op een slechter moment kunnen komen. Koningin-gemalin Camilla heeft deze week haar eerste schandaal te pakken én Kate Middleton en prins William zijn momenteel voor een werkbezoek in de Verenigde Staten. Hun werkbezoek werd al overschaduwd door het racisme-schandaal en nu ook nog eens door de trailer.

Emotionele beelden

In de video zien we verschillende – nog nooit eerder vertoonde – kiekjes van Meghan en Harry, waaronder eentje van Meghan die duidelijk gestrest en emotioneel met iemand telefoneert. “Niemand weet wat er zich achter gesloten deuren afspeelt”, horen we Harry zeggen, terwijl er beelden worden getoond van een zwangere Meghan en de trouwdag van de twee. “Ik moet alles doen om mijn familie te beschermen”, zegt Harry even later.

Dramatisch

Uiteindelijk wordt de camera op Meghan gericht die zegt: “Als de inzet zó hoog is, is het dan niet logisch om het verhaal van ons te horen?” We zijn benieuwd wat deze documentaire allemaal voor nieuws gaat brengen...

