Op de foto's die tijdens deze ontmoeten werden gemaakt, is iets bijzonder te zien.

Nog niet eerder getoonde foto

Als we inzoomen zien we namelijk een nog nooit eerder getoonde foto. Hierop is de band tussen de koningin en haar achterkleinkinderen - ze heeft er maar liefst 12! - goed te zien. Met name de foto met baby Lucas, het jongste kind van Zara Tindall.

Baby Lucas

Vorig jaar in maart beviel Zara Tindall in de badkamer van haar landgoed van baby Lucas. Fans van de koninklijke familie vroegen zich af of koningin Elizabeth wel tijd met haar achterkleinkind heeft kunnen doorbrengen.

Ingelijste foto

Op de ingelijste foto zien we koningin Elizabeth staan met haar achterkleinkinderen. Deze heeft ze trots neergezet in een van de ontvangstruimtes van haar huis. Op de foto heeft ze een baby op schoot.

Welke baby is het?

Royal-experts zeggen tegen Hello dat het naar alle waarschijnlijkheid baby Lucas is die ze op schoot heeft. Honderd procent zeker weten ze dat niet, in de afgelopen vier jaar zijn er namelijk best wat achterkleinkinderen bijgekomen.

Waarschijnlijk is het Lucas

Zo kregen Harry en Meghan Archie en Lilibet, prinses Eugenie kreeg zoon August, en prinses Beatrice kreeg dochter Sienna. De baby kan dus ook Lilibeth, August of Sienna zijn. Maar aangezien op de foto ook de andere kinderen van Mike en Zara Tindall staan, is dat een reden om aan te nemen dat dit baby Lucas is.

Deze foto van koningin Elizabeth en achterkleinkind Lucas werd niet eerder vertoond Beeld Getty Images

Eerdere foto opnieuw gemaakt

Deze foto lijkt een remake van de foto die in 2018 werd genomen, toen prins Philip nog leefde, in Balmoral Castle. Hierop staan zeven van de achterkleinkinderen.

Bron: Woman and home