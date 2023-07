Niet scheiden, maar verhuizen? Harry en Meghan kijken naar huizen in déze hippe stad

Dat het leven van de twee niet bepaald op rolletjes verloopt is in ieder geval duidelijk. Ze werden ‘verdomde oplichters’ door de Spotify-topman genoemd, Harry zou zijn koffers hebben gepakt richting Afrika. Oh, en dan is er nog die miljoenendeal met Netflix die op wankelen staat.

Niet scheiden, maar verhuizen

Volgens de Amerikaanse krant US Weekly zouden Harry en Meghan hun geluk ergens anders willen zoeken. Volgens een bron willen ze dichterbij Los Angeles gaan wonen omdat ze de stad missen. ‘Ze houden van hun leven in Montecito maar het voelt een beetje afgelegen en verwijderd van de stad.’ Het stel zou een huis in Malibu op het oog hebben. Het kuststadje ligt zo’n 50 kilometer van down town Los Angeles af en is een echt Hollywood-paradijs. Gaan Harry en Meghan daar dan wél hun geluk vinden?

Geldproblemen

Of het gemis van de stad nu de echte reden is van een eventuele verhuizing is natuurlijk maar de vraag. Er hangt ze ook nog een hypotheek van ruim veertien miljoen boven het hoofd en die gecancelde Spotify-deal zal vast niet veel goeds hebben gedaan voor hun portemonnee. Tel daar de extreem dure beveiliging bij op én de wankele Netflix-deal. Dan weet je het wel, toch?

Benieuwd naar dat gigantische paleisje van 14 miljoen in Montecito. Dit is ‘m.

Bron: US Weekly